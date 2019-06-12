Солистка The Hardkiss засветила белье в прозрачном наряде

Юлия Санина похвасталась эффектным и стильным образом.

Известная украинская исполнительница, солистка популярной группы The Hardkiss порадовала фанатов эффектным снимком.

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На своей странице в Instagram певица разместила кадры, на которых она запечатлена в провокационном образе. На свежих снимках Санина появилась в серебристом костюме и прозрачной черной блузке, через которую видно черный бюстгальтер.

Свой образ артистка дополнила ярким макияжем и пышной прической. Из украшений Юлия выбрала чокер.

“Вернулась к работе“, - подписала снимок Юлия Санина на английском языке.

Подписчики участницы The Hardkiss засыпали ее комплиментами в комментариях под фото.

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“Шикарное фото! Юля, вы бесподобная, стильная и очень красивая женщина!“, “Нереальная красавица“, “Какой же красивый образ! Влюблена. Вам очень идёт“, “Глаз не оторвать, шикарная“

“Как легенда из прошлого“, “Срочно звоните в полицию! По-моему,здесь распространяют незаконную красоту“, - пишут поклонники Саниной.

Напомним, ранее солистка The Hardkiss показала редкое фото сына.