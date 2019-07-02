Солистка "KAZKA" показала эффектный кадр в купальнике
Певица Александра Зарицкая поделилась фотографиями с отдыха.
Солистка группы “KAZKA“ Александра Зарицкая часто радует поклонников яркими кадрами с выступлений и путешествий.
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На официальной странице коллектива в Instagram появился свежий кадр, на котором девушка похвасталась долгожданным отдыхом на море.
На свежем снимке Александра запечатлена в черно-белом полосатом купальнике. Артистка позировала в гамаке на террасе домика у моря.
“Можна дивитись на хвилі вічність, ви згодні? Куди мрієте поїхати? Що побачити?“, - подписала новую публикацию певица.
Напомним, ранее солистка “KAZKA“ похвасталась естественной красотой.
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