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Солистка "KAZKA" показала эффектный кадр в купальнике

Комментариев: 3
Певица Александра Зарицкая поделилась фотографиями с отдыха.
Солистка "KAZKA" показала эффектный кадр в купальнике
Солистка "KAZKA" показала эффектный кадр в купальнике
instagram.com/kazka.band

Солистка группы “KAZKA“ Александра Зарицкая часто радует поклонников яркими кадрами с выступлений и путешествий.

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На официальной странице коллектива в Instagram появился свежий кадр, на котором девушка похвасталась долгожданным отдыхом на море.

На свежем снимке Александра запечатлена в черно-белом полосатом купальнике. Артистка позировала в гамаке на террасе домика у моря.

“Можна дивитись на хвилі вічність, ви згодні? Куди мрієте поїхати? Що побачити?“, - подписала новую публикацию певица.

Александра Зарицкая
Александра Зарицкая
instagram.com/kazka.band

Напомним, ранее солистка “KAZKA“ похвасталась естественной красотой.

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Теги: KAZKA, Александра Зарицкая
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  02.07.2019, 18:17
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гость
Толстозадая, пела бы лучше что-то толковое, а не набор тупых бессвязных слов...
гость  (аноним)  02.07.2019, 18:17
Оценка:  0
гость
кабан))
гость  (аноним)  02.07.2019, 18:14
Оценка:  0
гость
Пиздeц, всё жирнее и страшнее... Такой срам надо не шляпой, а зонтом прикрывать!
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