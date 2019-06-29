Светлана Лобода засветилась в Киеве: фотофакт
Певица прибыла в Украину на свадьбу к сестре.
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Украинская певица Светлана Лобода на днях заинтриговала поклонников новым постом в Instagram, где рассказала, что они с дочкой Евой едут на свадьбу к сестре Светланы, которая живет в Киеве.
Накануне артистка опубликовала свежее свадебное фото с сестрой и мамой.
На праздничном снимке На снимке Светлана Лобода стоит в черном коротком платье вместе с невестой Ксенией Лободой и своей мамой Натальей Васильевной.
Наш день, мои девочки, - подписала фото LOBODA.
В комментариях к фотографии поклонники звезды заметили, что сестры и мама очень похожи.
Совсем недавно Светлана Лобода прогулялась перед камерой без бюстгальтера.
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