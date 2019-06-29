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Светлана Лобода засветилась в Киеве: фотофакт

Комментариев: 4
Певица прибыла в Украину на свадьбу к сестре.
Светлана Лобода засветилась в Киеве: фотофакт
Светлана Лобода засветилась в Киеве: фотофакт
instagram.com/lobodaofficial/

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Украинская певица Светлана Лобода на днях заинтриговала поклонников новым постом в Instagram, где рассказала, что они с дочкой Евой едут на свадьбу к сестре Светланы, которая живет в Киеве.

Накануне артистка опубликовала свежее свадебное фото с сестрой и мамой.

На праздничном снимке На снимке Светлана Лобода стоит в черном коротком платье вместе с невестой Ксенией Лободой и своей мамой Натальей Васильевной.

Наш день, мои девочки, - подписала фото LOBODA.

В комментариях к фотографии поклонники звезды заметили, что сестры и мама очень похожи.

Совсем недавно Светлана Лобода прогулялась перед камерой без бюстгальтера.

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Теги: Светлана Лобода, певица, свадьба
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  30.06.2019, 17:38
Оценка:  -1
гость
WTF2wtf ----------- типичное свинорылое быдло!!!
Быдло ,которое не знает ни Мировой ни своей Укропии истории!!!
Быдло потомственное, безкультурное и не воспитанное!
Быдло ,безграмотное и раболепское!!!Быдло ,грязное и нищенское !!!
tagava    30.06.2019, 18:26
Оценка:  +1
tagava
Кажется у тебя пердак горит)))))
гость  (аноним)  30.06.2019, 17:20
Оценка:  +1
гость
да...сестричка выглядит намного свежее, натуральнее, и где схожесть с пластиковой Лободой,ее губами надутыми?
pусский  (аноним)  30.06.2019, 16:58
Оценка:  0
pусский
Лободу в пизду!
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