Светлана Лобода засветилась в Киеве: фотофакт

Певица прибыла в Украину на свадьбу к сестре.

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Украинская певица Светлана Лобода на днях заинтриговала поклонников новым постом в Instagram, где рассказала, что они с дочкой Евой едут на свадьбу к сестре Светланы, которая живет в Киеве.

Накануне артистка опубликовала свежее свадебное фото с сестрой и мамой.

На праздничном снимке На снимке Светлана Лобода стоит в черном коротком платье вместе с невестой Ксенией Лободой и своей мамой Натальей Васильевной.

Наш день, мои девочки, - подписала фото LOBODA.

В комментариях к фотографии поклонники звезды заметили, что сестры и мама очень похожи.

Совсем недавно Светлана Лобода прогулялась перед камерой без бюстгальтера.