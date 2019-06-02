Ратаковски призналась, что позволяет себе маленькие слабости.

Круассан и йога: Супермодель Эмили Ратаковски рассказала о секретах хорошей фигуры instagram.com/emrata

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Супермодель Эмили Ратаковски, которая считается образцом совершенных пропорций и обладательницей идеально тонкой талии, рассказала, как поддерживает форму. Секреты своей стройности Эмили поведала журналу elle.

Так, залогом хорошей фигуры Эмили назвала ежедневные занятия спортом - йогой или долгие пешие прогулки. Также Эмили пьет много воды и выбирает полноценный сон, а ужинать предпочитает вне дома.

Однако, супермодель с мировым именем имеет и свои “маленькие слабости“. Например Эмили призналась, что не может жить без выпечки и мяса.

Я бы не сказала, что я та девушка, которая не может жить без чипсов, но я люблю съесть кекс или круассан по утрам, - рассказывает модель. - Я хожу в кофейню “Blacktop Coffee“ каждое утро, и вместе с черным кофе я позволяю себе съесть печенье, которое называется “kouign-amann“.

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По поводу мяса Эмили отмечает, что оно позволяет дать организму необходимую энергию.

Как вы уже знаете, я плотоядна, - шутит Эмили. - Мне очень нравится есть мясо. Мой организм нуждается в железе, поэтому я определенно не тот человек, который ест исключительно салаты. Мне нравится держать собственное тело в балансе и поставлять ему энергию вовремя. Это залог крепкого здоровья.

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