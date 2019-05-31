В розовом и без бюстгальтера: Сексапильная Кардашьян похвасталась необычным нарядом

Ким Кардашьян показала снимок из гардеробной.

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Сексапильная участница реалити-шоу, модель Ким Кардашьян показала пышные формы в необычном наряде. В своем Инстаграм звезда выставила снимок из гардеробной, на котором позирует в откровенном наряде без бюстгальтера. Для “четверговой“ примерки Ким выбрала необычную розовую блузу с глубоким декольте, которая запахивается на поясе, и короткую юбку пляжного типа.

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Фото Кардашьян в таком образе за несколько часов на брало почти 2 млн. лайков.

Стоит отметить, что представительница одной из самых богатых и известных семей в США - Ким Кардашьян обожает розовый цвет. Она частенько выбирает одежду мировых брендов именно в таких тонах. Недавно Ким выставила снимок, где ест китайскую лапшу в эффектном розовом платье с высоким разрезом на ноге.

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