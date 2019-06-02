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Ким Кардашьян показала архивный кадр с отцом и старшей сестрой

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Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась трогательным детским снимком.
Ким Кардашьян показала архивный кадр с отцом и старшей сестрой
Ким Кардашьян показала архивный кадр с отцом и старшей сестрой
instagram.com/kimkardashian

Популярная светская львица и модель Ким Кардашьян радует фанов не только снимками в эффектных нарядах с различных мероприятий. На ее странице в соцсети часто можно увидеть семейные кадры, в том числе и архивные.

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Так, на днях звезда реалити-шоу поделилась в своем Instagram-аккаунте черно-белым детским снимком. На фото Роберт Кардашьян держит на руках своих еще маленьких дочерей - Ким и Кортни.

“Лучший папа навсегда!“, – подписала трогательное фото Ким.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The best dad ever! 💕

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Отметим, что отец звезды умер 30 сентября 2003 года  от онкологического заболевания. 

Напомним, ранее Ким Кардашьян снялась в новом клипе Пэрис Хилтон.

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Теги: Ким Кардашьян
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Источник: ivona.bigmir.net

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