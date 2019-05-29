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Сравнила с собакой: Ким Кардашьян забавно потроллила саму себя

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Светская львица сравнила себя со своим питомцем Суши.
Сравнила с собакой: Ким Кардашьян забавно потроллила саму себя
Сравнила с собакой: Ким Кардашьян забавно потроллила саму себя
instagram.com/kimkardashian

Популярная американская светская львица Ким Кардашьян рассмешила поклонников новой публикацией в Сети. Звезда реалити-шоу решила сравнить себя со своим домашним любимцем собачкой Суши.

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На своей странице в Instagram Кардашьян опубликовала три забавных фотографии, на которых питомец копирует ее. Так, на первом снимке Суши позирует в одинаковом платье со знаменитостью. На втором фото - сидит за компьютером с подружкой. А на третьем - ныряет в бассейне. 

“Угадайте, кто пытается быть любимицей семьи... СУШИ! Ваши любимцы соревнуются за внимание, когда в доме есть новый? Может, она живет тайной жизнью? Что делают ваши воспитанники, когда вы не дома?“, - подписала забавные коллажи Ким Кардашьян.

Скорее всего, этой публикацией Ким решила прорекламировать новую часть мультфильма “Секреты домашних животных“.

Напомним, ранее Ким Кардашьян снялась в новом клипе Пэрис Хилтон.

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Теги: Ким Кардашьян
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Источник: ivona.bigmir.net

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