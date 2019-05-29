Сравнила с собакой: Ким Кардашьян забавно потроллила саму себя
Популярная американская светская львица Ким Кардашьян рассмешила поклонников новой публикацией в Сети. Звезда реалити-шоу решила сравнить себя со своим домашним любимцем собачкой Суши.
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На своей странице в Instagram Кардашьян опубликовала три забавных фотографии, на которых питомец копирует ее. Так, на первом снимке Суши позирует в одинаковом платье со знаменитостью. На втором фото - сидит за компьютером с подружкой. А на третьем - ныряет в бассейне.
“Угадайте, кто пытается быть любимицей семьи... СУШИ! Ваши любимцы соревнуются за внимание, когда в доме есть новый? Может, она живет тайной жизнью? Что делают ваши воспитанники, когда вы не дома?“, - подписала забавные коллажи Ким Кардашьян.
Guess who’s trying to be the family favorite… SUSHI!!!! Do your pets compete for attention when there’s a new 👶🏽 in the house?? Maybe she’s living a secret life?? What are your pets doing when you’re not at home? Tag @secretlifeofpets with your pets secret style. #ad #TheSecretLifeofPets2
Скорее всего, этой публикацией Ким решила прорекламировать новую часть мультфильма “Секреты домашних животных“.
Напомним, ранее Ким Кардашьян снялась в новом клипе Пэрис Хилтон.
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