Оля Цибульская рассказала о первой любви 4-летнего сына

Сын попросил звездную маму подготовить подарок для его возлюбленной.

Известная украинская ведущая и певица Оля Цибульская поделилась с фанами интересной новостью. Артистка рассказала, что ее сын впервые влюбился.

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На своей странице в Instagram звезда написала, что 4-летний Нестор попросил купить подарок для “дамы своего сердца“. В качестве презента на день рождения любимой мальчик выбрал куклу Барби и попросил маму приобрести самую лучшую.

Оля призналась, что из-за работы порой все не успевает. Поэтому она воспользовалась службой курьерской доставки, которая привезла подарок в ее гримерку.

“Мій Нестор закохався! Сказав, що все серйозно і попросив купити дамі його серця “ну сууупер ляльку“ на день народження. Подарунок доставили просто в гримерку, швидше, ніж я обрала туфлі для зйомки. Встигнути все складно. Але можна правильно розставити пріоритети та оточити себе якісною і вірною допомогою“, - поделилась Оля Цибульская.

Напомним, ранее Оля Цибульская поделилась подробностями, как ей вернули автомобиль.