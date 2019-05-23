Оля Цибульская рассказала о первой любви 4-летнего сына
Известная украинская ведущая и певица Оля Цибульская поделилась с фанами интересной новостью. Артистка рассказала, что ее сын впервые влюбился.
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На своей странице в Instagram звезда написала, что 4-летний Нестор попросил купить подарок для “дамы своего сердца“. В качестве презента на день рождения любимой мальчик выбрал куклу Барби и попросил маму приобрести самую лучшую.
Оля призналась, что из-за работы порой все не успевает. Поэтому она воспользовалась службой курьерской доставки, которая привезла подарок в ее гримерку.
“Мій Нестор закохався! Сказав, що все серйозно і попросив купити дамі його серця “ну сууупер ляльку“ на день народження. Подарунок доставили просто в гримерку, швидше, ніж я обрала туфлі для зйомки. Встигнути все складно. Але можна правильно розставити пріоритети та оточити себе якісною і вірною допомогою“, - поделилась Оля Цибульская.
Мій Нестор закохався! 🥰Сказав, що все серйозно і попросив купити дамі його серця «ну сууупер ляльку» на день народження😆❣️🌟🤯Подарунок доставили просто в гримерку, швидше, ніж я обрала туфлі для зйомки. 👍🏻Встигнути все складно. Але можна правильно розставити пріоритети та оточити себе якісною і вірною допомогою. 💪🏽Для мене це моя команда і @glovo_ua - служба кур’єрської доставки на всі випадки життя👌🏻Миттєво виконуєють будь-яку зіркову забаганку 👁👀🗣Доставляють все: від концертної сукні до кави з улюбленого ресторану. Ти теж можеш відчути себе зіркою 😉 #glovo #kiev #мамаартистка
Напомним, ранее Оля Цибульская поделилась подробностями, как ей вернули автомобиль.
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