Оля Цибульская поделилась подробностями, как ей вернули автомобиль

Певице вернули автомобиль спустя две недели после кражи.

Популярная певица Оля Цибульская в эксклюзивном интервью программе “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Україна“, рассказала о том, как к ней вернулась машина и кто ей в этом помог.

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Недавно Оля Цибульская в своем Instagram аккаунте выложила пост о том, что ей вернули машину, которая была в розыске более 2-х недель. По этому поводу журналисты “Ранку з Україною“ пообщались с певицей, и узнали подробности триумфального возвращения.

“Когда я об этом узнала, непрерывно рыдала часа два. Я благодарю всех зрителей, канал “Україна“, своих подписчиков, которые поддерживали меня“, – комментирует Оля Цибульская в эфире “Ранку з Україною“.

Вместе с Олей переживали ее родные, особенно четырехлетний сын Нестор.

“Он говорил: “Посмотри, все ли мои игрушки, там есть – пила, пистолет“. Ему накануне бабушка с дедушкой пистолет водяной подарили, а также там остались его вещи, одежда, горшок“, – поделилась Оля Цибульская.

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Полиция сначала нашла место, где преступники спрятали машину. Правоохранители просмотрели камеры видеонаблюдения, обнаружили гараж недалеко от места похищения. В течение недели там дежурили следователи, надеялись, что придет владелец гаража.

“В течение недели никто не явился, в связи с чем была принята мера на проведение обыска и в дальнейшем было изъято транспортное средство“, – рассказал в программе “Ранок з Україною“ капитан полиции Ярослав Евтушенко.

Оля Цибульская пресс-служба

Преступников продолжают искать. Цибульская с семьей настроены довести дело до логического завершения и наказать правонарушителей.

“Мы были в суде. Я хочу, чтобы все понесли ответственность за свои плохие поступки. Идет расследование, есть какие-то вещественные доказательства и на этот период арестована машина – я не имею права ни ее продавать, ни выезжать на ней за границу. Она такая грязная сейчас, вся усыпанная специальной пудрой, – что нужно для следствия. Там есть мусор и какие-то вещи. Уже мечтаю сесть, завести и поехать на своей машине“, – поделилась Оля Цибульская в эфире канала “Україна“.

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Оля говорит, что в первую очередь поедет на СТО – проверить все на месте – ничего ли не откручено, а дальше у артистки целый план.

“Уехать на пикник, пожарить сосиски у костра и отпраздновать в семейном кругу. Я благодарю еще раз полицию, и хочу, чтобы вы были счастливы! Закрывайте дверь, я поехала!“ – смеясь говорит певица.

Напомним, ранее Оля Цибульская показала редкий кадр с мужем и сыном.