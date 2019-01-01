Артистка представила первый тизер клипа "Пуля-дура".

Светлана Лобода перекрасилась в брюнетку для нового клипа instagram.com/lobodaofficial

Эпатажная украинская исполнительница Светлана Лобода поделилась фанов радостной новостью. Совсем скоро состоится премьера ее нового клипа на композицию “Пуля-Дура“.

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На днях артистка опубликовала на своей странице в Instagram и на официальном Youtube-канале первый тизер предстоящего ролика.

Съемки клипа проходили в Португалии. Судя по короткому видео, артистка снова решила примерять черный цвет волос.

Премьеру нового клипа Светланы Лободы “Пуля-Дура“ стоит ожидать в конце мая.

Напомним, ранее Светлана Лобода заинтриговала снимком с новым другом.