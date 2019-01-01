Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Светлана Лобода перекрасилась в брюнетку для нового клипа

Комментариев: 0
Артистка представила первый тизер клипа "Пуля-дура".
Светлана Лобода перекрасилась в брюнетку для нового клипа
Светлана Лобода перекрасилась в брюнетку для нового клипа
instagram.com/lobodaofficial

Эпатажная украинская исполнительница Светлана Лобода поделилась фанов радостной новостью. Совсем скоро состоится премьера ее нового клипа на композицию “Пуля-Дура“.

Читай также: “Это же безупречно“: Лобода похвасталась новым нарядом

На днях артистка опубликовала на своей странице в Instagram и на официальном Youtube-канале первый тизер предстоящего ролика.

Съемки клипа проходили в Португалии. Судя по короткому видео, артистка снова решила примерять черный цвет волос.

Премьеру нового клипа Светланы Лободы “Пуля-Дура“ стоит ожидать в конце мая.

Напомним, ранее Светлана Лобода заинтриговала снимком с новым другом.

Поделись:
Теги: Светлана Лобода
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь