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Светлана Лобода заинтриговала снимком с новым другом

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Певица поделилась совместным кадром с известным дизайнером.
Светлана Лобода заинтриговала снимком с новым другом
Светлана Лобода заинтриговала снимком с новым другом
instagram.com/lobodaofficial

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода,активно ведет свой Instagram-аккаунт. Звезда часто публикует снимки в различных нарядах.

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На днях певица опубликовала фото из гримерки, на котором запечатлена вместе с украинским дизайнером грузинского происхождения Бичоллой Тетрадзе.

На свежем кадре Лобода позирует в черно-белой кофте. Свой спортивный образ она дополнила солнцезащитными очками. А ее друг одел на голову голубой парик, трехцветную рубашку и темные очки. В одной руке мужчина держал бокал шампанского, а другой рукой приобнял Светлану за плечи.

“На фоне друга стараюсь выглядеть прилично“, - забавно подписала Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На фоне друга стараюсь выглядеть прилично 😂 @bicholla 🥳

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Подписчики принялись активно обсуждать новою фотографию Лободы с другом.

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“Привет! Что за друг? Оригинально!“, “Я думал это Филипп Киркоров“, “Друг бомбический у Вас, но Вы круче“, “Он очень странный“, “Няши-Модняши“, “Похож на того чудика из прикола “Но это не точно“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее Лободу осудили за видео с “рабыней“ у своих ног.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: ivona.bigmir.net

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