"Шикарная женщина!": Маша Ефросинина украсила обложку известного глянца

Телеведущая появилась на обложке нового номера журнала Elle.

Популярная украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина похвасталась новым достижением. Звезда в третий раз украсила новый номер модного глянца Elle.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок обложки июньского номера. На фото Ефросинина предстала в роскошном красном платье с длинным разрезом и глубоким декольте.

В подписи к свежей публикации Маша призналась, что раньше даже представить не могла, что в 40 лет будет сниматься в откровенных фотосессиях. Также звезда разместила небольшой анонс своего интервью для Elle.

“Please Welcome!!! Моя третья обложка Elle... И знаете что? Если бы мне в 20 или в 30 сказали, что в 40 я буду сниматься в настолько откровенном и сексуальном образе, я бы сочла это, как минимум, издёвкой - тогда самой большой моей фривольностью в открытости одежды были подкатанные рукава... Но поверьте, девочки, испытать то, что я чувствую именно сегодня, глядя на себя новую, себя уверенную, и в этом возрасте - я желаю такое познать всем вам! Никогда не поздно превратить каждый свой комплекс и недостаток в уникальное достоинство! Никогда не поздно влюбиться ...В СЕБЯ! Собственно и наш с @elle_ukraineразговор об этом!“, - эмоционально сообщила Маша Ефросинина.⠀

Поклонники телеведущей засыпали новую фотографию восторженными комментариями.

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“Ну, треба ж, мій улюблений журнал з 2012 року! І яка ж яскрава і насичена обкладинка, вірніше дівчина на ній, бо жінка, язик якось не повертається...“, “Крутейшая обложка и ты“, “Шикарно... потрясающе... лучшая“, “Всегда красавица. С возрастом все лучше и лучше“, “Какая же Вы прекрасная“, “Какая Вы шикарная женщина!!!)))“, “Маша, я Вас обожнюю. Ви така красива, добра та мудра жінка“, “Маша, восхищаюсь вами, вашими проектами, вашей социальной позицией, внешним видом и физической формой, целеустремленностью, силой воли . Вы вдохновляете. Спасибо вам за это!!!“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее Маша Ефросинина развеселила Сеть архивным фото с Педаном и Притулой.