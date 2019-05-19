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Экс-“ВИА Гра” Санта Димопулос покорила Сеть снимком в купальнике

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Исполнительница показала кадр с отдыха в Италии.
Экс-“ВИА Гра” Санта Димопулос покорила Сеть снимком в купальнике
Экс-“ВИА Гра” Санта Димопулос покорила Сеть снимком в купальнике
instagram.com/santadimopulos

Бывшая участница украинской группы “ВИА Гра“ Санта Димопулос часто делится  с фанами яркими снимками с путешествий.

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Так, сегодня артистка решила опубликовать на своей странице в Instagram фотографию с отдыха в итальянском городе Ольбия.

На свежем кадре звезда позирует в купальнике телесного цвета. Девушка запечатлена в воде, сидя на доске для серфинга.

“Summer vibes. Рассказывайте! Вы уже распланировали своё нереальное лето?“, - поинтересовалась Санта в подписи под фото.

Подписчики активно принялись хвалить стройную фигуру Димопулос, а также делиться планами на лето.

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“Малышка , ты нереальная“, “Бог и родители дали вам идеальную внешность! Богиня!“, “Только вернулась из Ольбии“, “Куколка“, “Море, горы, черешня на даче, Босфор и работа в удовольствие)))“, “Совершенство“, “Даа, уже жду начало лета, чтобы воплотить все планы в жизнь“, “У меня мое нереальное лето начнется в сентябре,  летом работа-работа“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее экс-солистка “ВИА Гры“ похвасталась поездкой в Монте-Карло.

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Теги: Санта Димопулос
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Источник: ivona.bigmir.net

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