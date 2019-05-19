Экс-“ВИА Гра” Санта Димопулос покорила Сеть снимком в купальнике

Исполнительница показала кадр с отдыха в Италии.

Бывшая участница украинской группы “ВИА Гра“ Санта Димопулос часто делится с фанами яркими снимками с путешествий.

Читай также: Экс-“ВИА Гра” Санта Димопулос показала редкие фото с мужем

Так, сегодня артистка решила опубликовать на своей странице в Instagram фотографию с отдыха в итальянском городе Ольбия.

На свежем кадре звезда позирует в купальнике телесного цвета. Девушка запечатлена в воде, сидя на доске для серфинга.

“Summer vibes. Рассказывайте! Вы уже распланировали своё нереальное лето?“, - поинтересовалась Санта в подписи под фото.

Подписчики активно принялись хвалить стройную фигуру Димопулос, а также делиться планами на лето.

Читай также: “Похожи?“: Экс-солистка “ВИА Гры“ показала своего отца

“Малышка , ты нереальная“, “Бог и родители дали вам идеальную внешность! Богиня!“, “Только вернулась из Ольбии“, “Куколка“, “Море, горы, черешня на даче, Босфор и работа в удовольствие)))“, “Совершенство“, “Даа, уже жду начало лета, чтобы воплотить все планы в жизнь“, “У меня мое нереальное лето начнется в сентябре, летом работа-работа“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее экс-солистка “ВИА Гры“ похвасталась поездкой в Монте-Карло.