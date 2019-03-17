Настя Каменских похвасталась стройными ногами в мини-юбке

Певица снялась в стильной фотосессии для известного глянца.

Популярная певица Настя Каменских, известная также под псевдонимом NK порадовала фанов новым кадром из фотосессии для журнала Cosmopolitan.

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Звезда опубликовала в Instagram яркий снимок, на котором позирует в черном пиджаке oversize, черном топе, розовой мини-юбке и в черных босоножках.

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Подписчикам Каменских понравился новый образ звезды. “Настя, просто шикарно выглядите! Прекрасный образ, с лёгким намеком на стилистику ретро. Вам очень к лицу!“, “Самая красивая певица в мире“, “Піджак з Потапа?“, “Какие ноги!“, “Ты, как всегда великолепна, зажигательная, прекрасно выглядишь“, “Восхитительная Настенька! Самая-самая красивая! Идеальная!“, “Пиджак Потапу верни“, - пишут пользователи Сети в комментариях под публикацией.

Напомним, что ранее Настя Каменских умилила Сеть фото с Потапом.