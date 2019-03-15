Настя Каменских поделилась снимком за чашкой утреннего кофе.

"Такие сладкие": Каменских умилила Сеть фото с Потапом instagram.com/kamenskux

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Украинская певица Настя Каменских умилила фолловеров фото с Алексеем Потапенко (Потапом). На снимке, который Каменских выложила в Инстаграм, звезды позирую в кафе с большими чашками утреннего кофе.

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Подписчики прокомментировали снимок, отметив, что звезды на фото выглядят очень счастливыми.

Они даже похожи😍😍😍 - написали фолловеры.

Настя, мне кажется что вы с Потапом вместе, одним словом “ПАРА“😊❤️ - написали фолловеры.

Такие классные!😍😍😍😘😘😘 - написали в Сети.



Такие сладкие, - отметили поклонники.

Служебный роман😬 - пошутили поклонники.

Ранее мы писали, что Настя Каменских восхитила поклонников ярким фото.