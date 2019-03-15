Ани Лорак рассказала, что часто "гадает" на книгах.

Ани Лорак рассказала о своей "детской" привычке instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак поделилась с подписчиками своей привычкой, которая осталась еще с детства. Так, звезда написала в Инстаграм, что частенько “гадает“ на книгах.

В детстве папа говорил мне, что книги - лучшие друзья. Задаешь мысленно вопрос и открываешь книгу по теме. Удивительно, но там всегда найдёшь подсказку. А что вы думаете?, - написала Лорак.

Ранее мы писали, что Лорак раскритиковали в Сети за наряд.

