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Ани Лорак рассказала о своей "детской" привычке

Комментариев: 1
Ани Лорак рассказала, что часто "гадает" на книгах.

Ани Лорак рассказала о своей
Ани Лорак рассказала о своей "детской" привычке
instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак поделилась с подписчиками своей привычкой, которая осталась еще с детства. Так, звезда написала в Инстаграм, что частенько “гадает“ на книгах.

В детстве папа говорил мне, что книги - лучшие друзья. Задаешь мысленно вопрос и открываешь книгу по теме. Удивительно, но там всегда найдёшь подсказку. А что вы думаете?, - написала Лорак.

Ранее мы писали, что Лорак раскритиковали в Сети за наряд.
 

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Теги: Ани Лорак, перебежчики
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Источник: pozdrav.ru

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  15.03.2019, 12:10
Оценка:  0
pусский
Она любила ковыряться в своей сладкой пиздёнке!
Jamz    15.03.2019, 11:56
Оценка:  0
Jamz
Отфалёсили и бросили....
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