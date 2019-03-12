Ани Лорак похвасталась естественной красотой

Исполнительница продемонстрировала лицо без макияжа.

Известная украинская певица Ани Лорак часто радует поклонников яркими снимками. Недавно звезда похвасталась своей естественной красотой, показав лицо без макияжа.

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На своей официальной странице в Instagram исполнительница опубликовала кадр, на котором позирует в авто без косметики на лице.

Хорошего, тёплого дня! – коротко подписала новый кадр Ани Лорак.

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Фаны отметили, что певица выглядит очень свежо. в 40 лет так выглядеть это конечно 5 баллов“Вы невероятно красива“, “Какая солнечная“, “Идеальная“, Вы всегда прекрасны! Оставайтесь всегда такой! вы просто королева обожаю вас - пишут в комментариях подписчики Ани Лорак.

Напомним, Ани Лорак показала, ради чего готова пожертвовать фигурой.