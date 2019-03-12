Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ани Лорак похвасталась естественной красотой

Комментариев: 2
Исполнительница продемонстрировала лицо без макияжа.
Ани Лорак похвасталась естественной красотой
Ани Лорак похвасталась естественной красотой
instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак часто радует поклонников яркими снимками. Недавно звезда похвасталась своей естественной красотой, показав лицо без макияжа.  

Читай также: “Усталая и грустная“: Фанаты обеспокоились видом Ани Лорак

На своей официальной странице в Instagram исполнительница опубликовала кадр, на котором позирует в авто без косметики на лице.

Хорошего, тёплого дня! – коротко подписала новый кадр Ани Лорак.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хорошего, тёплого дня!

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

Читай также: Вот это богиня: Ани Лорак примерила образ Клеопатры

Фаны отметили, что певица выглядит очень свежо.  в 40 лет так выглядеть это конечно 5 баллов“Вы невероятно красива“, “Какая солнечная“, “Идеальная“, Вы всегда прекрасны! Оставайтесь всегда такой! вы просто королева обожаю вас - пишут в комментариях подписчики Ани Лорак.

Напомним, Ани Лорак показала, ради чего готова пожертвовать фигурой.

Поделись:
Теги: Ани Лорак
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
pусский  (аноним)  13.03.2019, 12:10
Оценка:  0
pусский
Гы-гы, я передернул!
гость  (аноним)  13.03.2019, 11:47
Оценка:  0
гость
какая "естественная красота"??? морда скоро рєпнє от всего что с ней сделали, а губищи вобще на ней не помещаются уже...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь