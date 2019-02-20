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Тодоренко распахнула плащ - супруг в шоке: Топалов выставил забавное фото

Комментариев: 1
Муж Регины Тодоренко, музыкант Влад Топалов позабавил Сеть новым снимком.

Тодоренко распахнула плащ - супруг в шоке: Топалов выставил забавное фото
Тодоренко распахнула плащ - супруг в шоке: Топалов выставил забавное фото
instagram.com/vladtopalovofficial

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Муж Регины Тодоренко - певец Влад Топалов - опубликовал в Сети провокационный снимок. В своем Инстаграм Влад выставил фото, где Регина распахивает перед ним плащ, а он сосредоточенно смотрит в область ее декольте, изображая удивление.

Скоро! Regina's Show и Я! И наш сын) скоро вы все узнаете и увидите! Ееееее!!! Будет смешно и интересно, - подписал снимок Топалов.

Подписчики пришли в восторг от такого анонса программы и написали, что “фотка просто суперовая“.

Ранее мы писали, что Топалов показал маленького сына.

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Теги: Регина Тодоренко, Влад Топалов
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  21.02.2019, 16:07
Оценка:  0
pусский
Тодоренко распахнула плащ, а там пиздa в районе декольте! Гы-гы-гы!
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