Тодоренко распахнула плащ - супруг в шоке: Топалов выставил забавное фото
Муж Регины Тодоренко, музыкант Влад Топалов позабавил Сеть новым снимком.
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Муж Регины Тодоренко - певец Влад Топалов - опубликовал в Сети провокационный снимок. В своем Инстаграм Влад выставил фото, где Регина распахивает перед ним плащ, а он сосредоточенно смотрит в область ее декольте, изображая удивление.
Скоро! Regina's Show и Я! И наш сын) скоро вы все узнаете и увидите! Ееееее!!! Будет смешно и интересно, - подписал снимок Топалов.
Подписчики пришли в восторг от такого анонса программы и написали, что “фотка просто суперовая“.
Ранее мы писали, что Топалов показал маленького сына.
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