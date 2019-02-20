Муж Регины Тодоренко, музыкант Влад Топалов позабавил Сеть новым снимком.

Тодоренко распахнула плащ - супруг в шоке: Топалов выставил забавное фото instagram.com/vladtopalovofficial

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Муж Регины Тодоренко - певец Влад Топалов - опубликовал в Сети провокационный снимок. В своем Инстаграм Влад выставил фото, где Регина распахивает перед ним плащ, а он сосредоточенно смотрит в область ее декольте, изображая удивление.

Скоро! Regina's Show и Я! И наш сын) скоро вы все узнаете и увидите! Ееееее!!! Будет смешно и интересно, - подписал снимок Топалов.

Подписчики пришли в восторг от такого анонса программы и написали, что “фотка просто суперовая“.

Ранее мы писали, что Топалов показал маленького сына.