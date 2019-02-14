Алексей Потапенко записал мини-ролик ко Дню Валентина.

Потап забавно поздравил подписчиков с Днем Валентина instagram.com/realpotap

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Продюсер и исполнитель Алексей Потапенко (Потап) необычно поздравил фанатов с Днем Валентина. На своей странице в Инстаграм Потап выложил видео, на котором читает рэп - шуточную песню к 14 февраля.

Поклонники Потапа отметили его чувство юмора и тоже поздравили Алексея с Днем всех влюбленных.

Ранее мы писали, что Потап заставил фанатов писать стихи.