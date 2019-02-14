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Потап забавно поздравил подписчиков с Днем Валентина

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Алексей Потапенко записал мини-ролик ко Дню Валентина.

Потап забавно поздравил подписчиков с Днем Валентина
Потап забавно поздравил подписчиков с Днем Валентина
instagram.com/realpotap

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Продюсер и исполнитель Алексей Потапенко (Потап) необычно поздравил фанатов с Днем Валентина. На своей странице в Инстаграм Потап выложил видео, на котором читает рэп - шуточную песню к 14 февраля. 

Поклонники Потапа отметили его чувство юмора и тоже поздравили Алексея с Днем всех влюбленных.

Ранее мы писали, что Потап заставил фанатов писать стихи. 

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Теги: Потап, День Валентина
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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VikaGraum    14.02.2019, 12:00
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VikaGraum
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В Германии отмечают День психического больного.
В Финляндии - День Друзей.
В мире айтишников - День компьютерщика (14 февраля 1946 г. был представлен первый в мире компьютер).
Ну, а романтически настроенная часть человечества отмечает День красной плюшевой попы)
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