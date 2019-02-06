Ирина Федишин поделилась с фанами редким семейным снимком

Певица Ирина Федишин показала своим подписчикам новое семейное фото. Звезда опубликовала кадр на своей странице в Instagram.

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Артистка с родителями и двумя сыновьями получили много комплиментов. Как отметили подписчики, Ирина больше похожа на маму, а ее дети - на дедушку.

В подписи к снимку звезда поздравила отца с днем рождения и поблагодарила его за заботу и мудрость.

“Вітаю свого тата зі святом! Сьогодні у нього День народження! Нехай Господь дарує міцне здоров`я, довгі роки життя і щасливу долю! Завжди вчуся у Вас мудрості! Дякую за Вашу турботу, підтримку і безмежну любов! Люблю Вас сильно!“