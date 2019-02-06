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Ирина Федишин поделилась с фанами редким семейным снимком

Комментариев: 2
Певица показала своих родителей и сыновей.
Ирина Федишин поделилась с фанами редким семейным снимком
Ирина Федишин поделилась с фанами редким семейным снимком
instagram.com/irynafedyshyn

Певица Ирина Федишин показала своим подписчикам новое семейное фото. Звезда опубликовала кадр на своей странице в Instagram.

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Артистка с родителями и двумя сыновьями получили много комплиментов. Как отметили подписчики, Ирина больше похожа на маму, а ее дети - на дедушку.

В подписи к снимку звезда поздравила отца с днем рождения и поблагодарила его за заботу и мудрость.

“Вітаю свого тата зі святом! Сьогодні у нього День народження! Нехай Господь дарує міцне здоров`я, довгі роки життя і щасливу долю! Завжди вчуся у Вас мудрості! Дякую за Вашу турботу, підтримку і безмежну любов! Люблю Вас сильно!“

Отметим, что Ирина Федишин часто публикует снимки с концертов, однако семейные снимки - редкость для певицы.

Напомним, ранее Александр Скичко похвастался музыкальными навыками.

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Теги: Ирина Федишин, семейный снимок
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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Гоги с Тбилисса  (аноним)  07.02.2019, 15:52
Оценка:  0
Гоги с Тбилисса
Нее, сперва имет её анально много несколько раз, а потом забит.
pусский  (аноним)  07.02.2019, 15:28
Оценка:  0
pусский
Забить на Ирку Пердишин, нам нужна Лорак!
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