Ирина Федишин поделилась с фанами редким семейным снимком
Певица Ирина Федишин показала своим подписчикам новое семейное фото. Звезда опубликовала кадр на своей странице в Instagram.
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Артистка с родителями и двумя сыновьями получили много комплиментов. Как отметили подписчики, Ирина больше похожа на маму, а ее дети - на дедушку.
В подписи к снимку звезда поздравила отца с днем рождения и поблагодарила его за заботу и мудрость.
“Вітаю свого тата зі святом! Сьогодні у нього День народження! Нехай Господь дарує міцне здоров`я, довгі роки життя і щасливу долю! Завжди вчуся у Вас мудрості! Дякую за Вашу турботу, підтримку і безмежну любов! Люблю Вас сильно!“
Вітаю свого тата зі святом! Сьогодні у нього День народження! Нехай Господь дарує міцне здоров`я, довгі роки життя і щасливу долю! Завжди вчуся у Вас мудрості! Дякую за Вашу турботу, підтримку і безмежну любов! Люблю Вас сильно! #іринафедишин #деньнародження #тато #happybirthday
Отметим, что Ирина Федишин часто публикует снимки с концертов, однако семейные снимки - редкость для певицы.
Напомним, ранее Александр Скичко похвастался музыкальными навыками.
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