Леся Никитюк показала фанам, как выглядела в детстве

Телеведущая разместила в Instagram архивный снимок.

Известная украинская поделилась с подписчиками архивным снимком. Девушка опубликовала в Instagram детское фото, на котором ей только один год.

В подписи к снимку звезда сообщила, что кадр был сделан во время ее болезни ветрянкой.

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“Я і вітрянка.1988 рік… Ветрянка, ещё не знает, что у неё фото с будущей звездой“, - написала Никитюк.

Напомним, ранее Слава Каминская показала, ради чего пожертвовала фигурой.