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Леся Никитюк показала фанам, как выглядела в детстве

Комментариев: 2
Телеведущая разместила в Instagram архивный снимок.
Леся Никитюк показала фанам, ка выглядела в детстве
Леся Никитюк показала фанам, ка выглядела в детстве
instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская поделилась с подписчиками архивным снимком. Девушка опубликовала в Instagram детское фото, на котором ей только один год.

В подписи к снимку звезда сообщила, что кадр был сделан во время ее болезни ветрянкой.

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“Я і вітрянка.1988 рік… Ветрянка, ещё не знает, что у неё фото с будущей звездой“, - написала Никитюк.

Напомним, ранее Слава Каминская показала, ради чего пожертвовала фигурой.

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Теги: Леся Никитюк, архивное фото
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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DmitriyMakarov    07.02.2019, 12:21
Оценка:  0
DmitriyMakarov
известная украинская кто?
k2s11ltk    07.02.2019, 11:53
Оценка:  0
k2s11ltk
Ліпше виклала фото де порається з худобою та вичищає гній!
Тупа сільська лярва, гнати з ефіру прошмандовку, хай здичавіє падло!
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