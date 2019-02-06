Леся Никитюк показала фанам, как выглядела в детстве
Телеведущая разместила в Instagram архивный снимок.
Известная украинская поделилась с подписчиками архивным снимком. Девушка опубликовала в Instagram детское фото, на котором ей только один год.
В подписи к снимку звезда сообщила, что кадр был сделан во время ее болезни ветрянкой.
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“Я і вітрянка.1988 рік… Ветрянка, ещё не знает, что у неё фото с будущей звездой“, - написала Никитюк.
Напомним, ранее Слава Каминская показала, ради чего пожертвовала фигурой.
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