Олег Винник решил кардинально сменить имидж

Певец отрастил бороду и теперь не знает, что с ней делать.

Популярный украинский певец Олег Винник порадовал своих поклонниц новым снимком . Артист опубликовал на своей официальной странице в Instagram фото, на котором он позирует с бородой.

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В подписи к снимку Олег спросил у своих подписчиков, стоит ли ему оставить бороду или сбрить.

“Зорі - прозорі вгорі! Бриться чи не бриться?“, - написал Олег Винник.

Мнение фанов разделились. В комментариях одни утверждают, что Виннику нужно не только побриться, но еще й постричься, а другие говорят, что борода очень идет Олегу Виннику.

Напомним, ранее Олег Винник воплотил мечту юной поклонницы.