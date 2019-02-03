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Олег Винник решил кардинально сменить имидж

Комментариев: 1
Певец отрастил бороду и теперь не знает, что с ней делать.
Олег Винник решил кардинально сменить имидж
Олег Винник решил кардинально сменить имидж
instagram.com/olegg.vynnyk

Популярный украинский певец Олег Винник порадовал своих поклонниц новым снимком . Артист опубликовал на своей официальной странице в Instagram фото, на котором он позирует с бородой.

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В подписи к снимку Олег спросил у своих подписчиков, стоит ли ему оставить бороду или сбрить.

“Зорі - прозорі вгорі! Бриться чи не бриться?“, - написал Олег Винник.

Мнение фанов разделились. В комментариях одни утверждают, что Виннику нужно не только побриться, но еще й постричься, а другие говорят, что борода очень идет Олегу Виннику.

Напомним, ранее Олег Винник воплотил мечту юной поклонницы.

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Теги: Олег Винник, имидж
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Комментариев (2)
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Boxerogos    05.02.2019, 11:06
Оценка:  0
Boxerogos
Кто этот нар с"убитыми"глазами?
hope55    05.02.2019, 11:56
Оценка:  0
hope55
"Стас Михайлов" местного(украинского) разлива
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