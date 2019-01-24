Без углеводов: 49-летняя Джей Ло засветила в спортзале идеальный пресс
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Несколько дней назад американская певица, актриса 49-летняя Дженнифер Лопес объявила в соцсетях о начале 10-дневного “оздоровительного“ челленджа. Вместе со своим бойфрендом Алексом Родригесом Лопес решила на время отказаться от сахара и углеводов.
Сейчас Лопес активно занимается в спортзале. Сегодня, 25 января, она выложила в Инстаграм фото после тренировки.
Сегодня четвертый день. Я чувствую себя немного лучше. Кто со мной? – написала Джей Ло.
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На снимки звезда – в спортивном топе и тренировочных штанах с низкой посадкой. На фото видно идеальный пресс звезды и ее подтянутую грудь.
Подписчики звезды отметили, что Джей Ло выглядит великолепно и поделились своими впечатлениями от подобных челленджей.
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