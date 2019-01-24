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Без углеводов: 49-летняя Джей Ло засветила в спортзале идеальный пресс

Комментариев: 2
Дженнифер Лопес выложила в Инстаграм фото после 4-дневной диеты.

49-летняя Джей Ло засветила в спортзале идеальный пресс
49-летняя Джей Ло засветила в спортзале идеальный пресс
instagram.com/jlo

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Несколько дней назад американская певица, актриса 49-летняя Дженнифер Лопес объявила в соцсетях о начале 10-дневного “оздоровительного“ челленджа. Вместе со своим бойфрендом Алексом Родригесом Лопес решила на время отказаться от сахара и углеводов.

Сейчас Лопес активно занимается в спортзале. Сегодня, 25 января, она выложила в Инстаграм фото после тренировки.

Сегодня четвертый день. Я чувствую себя немного лучше. Кто со мной? – написала Джей Ло.

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На снимки звезда – в спортивном топе и тренировочных штанах с низкой посадкой. На фото видно идеальный пресс звезды и ее подтянутую грудь.

Подписчики звезды отметили, что Джей Ло выглядит великолепно и поделились своими впечатлениями от подобных челленджей.

Ранее мы писали, кто попал в ТОП-10 самых сексуальных знаменитостей 2018-го.

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Теги: Дженифер Лопес, челлендж, здоровое питание
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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    25.01.2019, 13:03
Оценка:  0
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    25.01.2019, 13:01
Оценка:  0
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