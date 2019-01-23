Ушастый эльф и гуманоид: Внешний вид Брежневой раскритиковали в Сети
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Пользователи Сети сравнили украинскую певицу, которая живет и выступает в России, Веру Брежневу с эльфом и гуманоидом.
Об этом подписчики Брежневой написали в комментариях к видео артистки в Инстаграм. Мини-ролик Брежнева выложила с подписью "Скоро...", он снят на мобильный фронтальной камерой с необычного ракурса. Пользователи Сети отметили, что на видео у Брежневой очень большие глаза и заостренные уши.
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Также подписчики отметили, что Брежнева слишком похудела и выглядит странно.
Похоже на миниатюру в Космосе - написали в комментариях.
Похудела слишком, - пишут пользователи Сети.
Страшно от этих глаз, - пишут в Сети.
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