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Ушастый эльф и гуманоид: Внешний вид Брежневой раскритиковали в Сети

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Пользователи Сети критикуют Веру Брежневу за странное видео, которая звезда выложила в Инстаграм.

Ушастый эльф и гуманоид: Внешний вид Брежневой раскритиковали в Сети
Ушастый эльф и гуманоид: Внешний вид Брежневой раскритиковали в Сети
instagram.com/ververa

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Пользователи Сети сравнили украинскую певицу, которая живет и выступает в России, Веру Брежневу с эльфом и гуманоидом.

Об этом подписчики Брежневой написали в комментариях к видео артистки в Инстаграм. Мини-ролик Брежнева выложила с подписью "Скоро...",  он снят на мобильный фронтальной камерой с необычного ракурса. Пользователи Сети отметили, что на видео у Брежневой очень большие глаза и заостренные уши.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скоро... Soon... 💙

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

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Также подписчики отметили, что Брежнева слишком похудела и выглядит странно.

скриншот

скриншот

скриншот

Похоже на миниатюру в Космосе - написали в комментариях.

Похудела слишком, - пишут пользователи Сети.

Страшно от этих глаз, - пишут в Сети.

 

Ранее мы писали, что Леся Никитюк выложила фото в бикини.

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Теги: критика, Вера Брежнева, перебежчики
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Источник: ivona.bigmir.net

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