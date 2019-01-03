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Образ дня: Кэтрин Зета-Джонс в платье-вышиванке

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Известная британская актриса Кэтрин Зета-Джонс примерила стильную вышиванку.
Образ дня: Кэтрин Зета-Джонс в платье-вышиванке
Образ дня: Кэтрин Зета-Джонс в платье-вышиванке
Getty Images

Популярная актриса Кэтрин Зета-Джонс покорила поклонников стильным образом - звезда примерила платье-вышиванку.

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В таком наряде она позировала со своим мужем Майклом Дугласом во время отдыха. Кадр Кэтрин опубликовала в своем Instagram-аккаунте с такой подписью:

Любовь в раю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Love in paradise💕

Допис, поширений Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)

Украинские поклонники пришли в восторг от такого образа Зета-Джонс, о чем свидетельствуют комментарии под фотографией.

 

Реакция украинских поклонников на Кэтрин Зета-Джонс в платье-вышиванке
Реакция украинских поклонников на Кэтрин Зета-Джонс в платье-вышиванке
instagram.com/catherinezetajones
Реакция украинских поклонников на Кэтрин Зета-Джонс в платье-вышиванке
Реакция украинских поклонников на Кэтрин Зета-Джонс в платье-вышиванке
instagram.com/catherinezetajones

 

Напомним, украинская певица Настя Каменских показала горячее фото в купальнике. 

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Теги: Кэтрин Зета-Джонс, Майкл Дуглас, фото, вышиванка
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