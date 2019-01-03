Образ дня: Кэтрин Зета-Джонс в платье-вышиванке

Известная британская актриса Кэтрин Зета-Джонс примерила стильную вышиванку.

Популярная актриса Кэтрин Зета-Джонс покорила поклонников стильным образом - звезда примерила платье-вышиванку.

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В таком наряде она позировала со своим мужем Майклом Дугласом во время отдыха. Кадр Кэтрин опубликовала в своем Instagram-аккаунте с такой подписью:

Любовь в раю.

Украинские поклонники пришли в восторг от такого образа Зета-Джонс, о чем свидетельствуют комментарии под фотографией.

Реакция украинских поклонников на Кэтрин Зета-Джонс в платье-вышиванке instagram.com/catherinezetajones

Реакция украинских поклонников на Кэтрин Зета-Джонс в платье-вышиванке instagram.com/catherinezetajones

Напомним, украинская певица Настя Каменских показала горячее фото в купальнике.