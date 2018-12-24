Алина Гросу заинтриговала постом о материнстве
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Украинская певица Алина Гросу, которая проживает и работает в Москве, опубликовала в Instagram интересный снимок. Исполнительница заинтриговала рассказом о “курсах материнства“, а также спросила у читательниц аккаута - “есть ли у них подурги с детьми“.
Встретились наконец-то с моей любимой (уже мамочкой) @elenaelenlena. Давно не виделись, практически, полгода. Выбирай какая фотка лучше? Слушаю теперь ее курсы по материнству - жесть и здорово, и пугающе. А у вас есть подруги уже с семьей и детками? - написала Алина
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на публикацию: одни ностальгируют по “Алине-бджилке“, другие делают комплименты, а третьи просят с детьми не спешить.
Встретились наконец-то с моей любимой (уже мамочкой) @elenaelenlena ❤️ не виделись, практически, полгода 🙈🙈🙈 выбирай какая фотка лучше)) слушаю теперь её курсы по материнству🙈 жесть🙄😂❤️ и здорово, и пугающе🙃 А у вас есть подруги уже с семьей и детками??) #выбирайгросу
“Вижу, как только определишься и расставишь все приоритеты, ты будешь самой Лучшей м....!!! Умоляю не спеши“ - написала одна из читательниц.
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