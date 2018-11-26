Алина Гросу сделала громкое заявление о своей карьере
На днях в своём Instagram-аккаунте укранская певица Алина Гросу выложила ролики в виде переписки, в которых она анонсировала выход нового сингла #ДИКАЯ и сообщила об изменениях сценического имени:
Алины Гросу больше нет! Она осталась в кино. В музыке теперь только GROSU.
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GROSU – яркая, творческая личность, внутри которой сочетаются харизма, целеустремленность, искренность и одновременно поиск новых граней себя внутри себя.
Сегодня GROSU — кроткая, но смелая в образе монашки, в том самом, что так сильно возбуждает подсознание мужской и не только части населения планеты Земля, - утверждают представители артистки.
Слушайте песню #ДИКАЯ GROSU здесь:
Напомним, участница группы Open Kids провалилась под сцену во время Magic Show. Подробности читайте здесь.
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