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Алина Гросу сделала громкое заявление о своей карьере

Комментариев: 2
Украинская певица и актриса Алина Гросу ошарашила поклонников неожиданным заявлением.
Алина Гросу сменила сценическое имя
Алина Гросу сменила сценическое имя
Пресс-служба

На днях в своём Instagram-аккаунте укранская певица Алина Гросу выложила ролики в виде переписки, в которых она анонсировала выход нового сингла #ДИКАЯ и сообщила об изменениях сценического имени:

Алины Гросу больше нет! Она осталась в кино. В музыке теперь только GROSU.

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GROSU – яркая, творческая личность, внутри которой сочетаются харизма, целеустремленность, искренность и одновременно поиск новых граней себя внутри себя.

Сегодня GROSU — кроткая, но смелая в образе монашки, в том самом, что так сильно возбуждает подсознание мужской и не только части населения планеты Земля, - утверждают представители артистки.

Слушайте песню #ДИКАЯ GROSU здесь:

Напомним, участница группы Open Kids провалилась под сцену во время Magic Show. Подробности читайте здесь.

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Теги: Алина Гросу, новости, видео, шоу-биз
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Комментариев (2)
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!  (аноним)  26.11.2018, 14:40
Оценка:  +1
!
С таким ВОЗМОЖНОСТЯМИ - стать примитивной шлюхой! Что ейная мамаша вложила в голову доци - если выросло б*л*я*д*с*к*о*е Чьмо?
atos    26.11.2018, 14:31
Оценка:  +3
atos
Не кому не интересная девушка, постоянно пытающаяся напомнить о себе. Алина заканчивайте, ваше время безвозвратно улетело вместе с бджилками)))))
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