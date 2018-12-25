Анжелину Джоли заметили на шопинге с детьми

Анжелина Джоли удивила фаном скромным, не вызывающим образом.

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Знаменитую американскую актрису Анджелину Джоли папарацци заметили а магазинах Лос-Анджелеса. 43-летняя Джоли прогуливалась по магазинам Санта-Монике вместе с детьми.

Для шоппинга Анджелина выбрала практичный повседневный наряд. Актриса надела стильное бежевое пальто и темные брюки. Образ Джоли дополнили очки-авиаторы и черная сумка.

Ранее сообщалось о том, что Анджелина Джоли снимет фильм о геноциде в Камбодже.