Кортни Кардашьян полностью обнажилась в фотосессии для GQ: горячие фото

Американская светская львица Кортни Кардашьян поделилась с поклонниками откровенными кадрами.

39-летняя звезда Instagram Кортни Кардашьян полностью обнажилась в пикантной фотосессии.

Читай также: 39-летнюю Кортни Кардашьян застали с 20-летним бойфрендом

Снимки были сделаны для мексиканской версии мужского журнала GQ. На горячих кадрах светская львица позирует голой и соблазнительно смотрит в кадр.

Отметим, что Кортни является матерью троих детей. При этом фигура женщины выглядит потрясающе.

Кортни Кардашьян GQ

Напомним, ранее украинская певица Оля Полякова поделилась горячими фото со съемок эротической комедии “Свингеры-2“. Смотрите его здесь.