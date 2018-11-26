Кортни Кардашьян полностью обнажилась в фотосессии для GQ: горячие фото
Американская светская львица Кортни Кардашьян поделилась с поклонниками откровенными кадрами.
39-летняя звезда Instagram Кортни Кардашьян полностью обнажилась в пикантной фотосессии.
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Снимки были сделаны для мексиканской версии мужского журнала GQ. На горячих кадрах светская львица позирует голой и соблазнительно смотрит в кадр.
Отметим, что Кортни является матерью троих детей. При этом фигура женщины выглядит потрясающе.
Напомним, ранее украинская певица Оля Полякова поделилась горячими фото со съемок эротической комедии “Свингеры-2“. Смотрите его здесь.
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