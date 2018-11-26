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Кортни Кардашьян полностью обнажилась в фотосессии для GQ: горячие фото

Комментариев: 2
Американская светская львица Кортни Кардашьян поделилась с поклонниками откровенными кадрами.
Кортни Кардашьян полностью обнажилась
Кортни Кардашьян полностью обнажилась
Getty Images

39-летняя звезда Instagram Кортни Кардашьян полностью обнажилась в пикантной фотосессии.

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Снимки были сделаны для мексиканской версии мужского журнала GQ. На горячих кадрах светская львица позирует голой и соблазнительно смотрит в кадр.

Отметим, что Кортни является матерью троих детей. При этом фигура женщины выглядит потрясающе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@gqmexico

Допис, поширений Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@gqmexico

Допис, поширений Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

 

Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян
GQ

 

Напомним, ранее украинская певица Оля Полякова поделилась горячими фото со съемок эротической комедии “Свингеры-2“. Смотрите его здесь.

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Теги: Кортни Кардашьян, фото, GQ, новости, шоу-биз
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  28.11.2018, 15:51
Оценка:  0
гость
Эта мымра старая кому она нужна голая? Мать 2 детей от негров фу ты
гость  (аноним)  28.11.2018, 15:12
Оценка:  0
гость
и все?
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