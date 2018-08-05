Алан Бадоев отдыхает в Италии с бывшей женой и ее мужем: фото

Украинский режиссер гостит у экс-супруги Жанны Бадоевой и ее нынешнего мужа, бизнесмена Василия Мельничина.

Алан Бадоев отдыхает в Италии с бывшей женой и ее мужем instagram.com/vasyl_melnychyn/

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Украинский клипмейкер Алан Бадоев отдыхает в Италии вместе с бывшей женой — телеведущей Жанной Бадоевой, их дочерью Лолитой и нынешним супругом Жанны, бизнесменом Василием Мельничиным. Снимками из солнечной страны продюсер поделился в своем Instagram.

Сардиния однозначно хорошо выветривает мусора из души и наполняет паруса души. А еще аромат ... Здесь каждое дерево делится своим соблазнительным тонким ароматом, обещая любовь под своей кроной», - подписал одну из фотографий Бадоев.

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Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev) 6 Авг 2018 в 10:05 PDT

Напомним, что Жанна и Алан Бадоевы развелись в 2012 году. Они воспитывали двоих детей: Лолиту и Бориса. Борис – сын Жанны Бадоевой от первого брака, которого режиссер принял как своего. Лолита – общая дочь Алана и Жанны Бадоевых.

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