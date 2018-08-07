СМИ: Анджелина Джоли госпитализирована с расстройством
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Голливудская актриса Анджелина Джоли, от которой недавно отказался адвокат, госпитализирована в больницу из-за психического расстройства. Об этом сообщают западные СМИ. По слухам, у звезды возникла навязчивая мысль о лишнем весе.
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Отметим, что Джоли уже ложилась в клинику - несколько лет назад сотрудники данного медучреждения помогали ей побороть анорексию. Сейчас бывшая жена Брэда Питта весит около 44 кг.
Ожидается, что Анджелина проведет в клинике две недели. На это время съемки во второй части картины “Малифесента“, где Джоли исполняет главную роль, приостановлены.
Напомним, что ранее Анджелина Джоли заявила о намерении усыновить седьмого ребенка.
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