СМИ: Анджелина Джоли госпитализирована с расстройством

Актриса стала пациенткой психиатрической клиники, которая специализируется на лечении булимии и анорексии.

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Голливудская актриса Анджелина Джоли, от которой недавно отказался адвокат, госпитализирована в больницу из-за психического расстройства. Об этом сообщают западные СМИ. По слухам, у звезды возникла навязчивая мысль о лишнем весе.

Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolieofficial) 7 Авг 2018 в 12:47 PDT

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Отметим, что Джоли уже ложилась в клинику - несколько лет назад сотрудники данного медучреждения помогали ей побороть анорексию. Сейчас бывшая жена Брэда Питта весит около 44 кг.

Анджелина Джоли и Брэд Питт с детьми GettyImages.com

Ожидается, что Анджелина проведет в клинике две недели. На это время съемки во второй части картины “Малифесента“, где Джоли исполняет главную роль, приостановлены.

Напомним, что ранее Анджелина Джоли заявила о намерении усыновить седьмого ребенка.