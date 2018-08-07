Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

СМИ: Анджелина Джоли госпитализирована с расстройством

Комментариев: 1
Актриса стала пациенткой психиатрической клиники, которая специализируется на лечении булимии и анорексии.
СМИ: Анджелина Джоли госпитализирована с расстройством
СМИ: Анджелина Джоли госпитализирована с расстройством
GettyImages.com

Читай также: “Перестала петь“: Тина Кароль рассказала о борьбе с кризисом

Голливудская актриса Анджелина Джоли, от которой недавно отказался адвокат, госпитализирована в больницу из-за психического расстройства. Об этом сообщают западные СМИ. По слухам, у звезды возникла навязчивая мысль о лишнем весе.  

Читай также: Владимир Кличко и Хейден Панеттьер расстались

Отметим, что Джоли уже ложилась в клинику - несколько лет назад сотрудники данного медучреждения помогали ей побороть анорексию. Сейчас бывшая жена Брэда Питта весит около 44 кг.

Анджелина Джоли и Брэд Питт с детьми
Анджелина Джоли и Брэд Питт с детьми
GettyImages.com

Ожидается, что Анджелина проведет в клинике две недели. На это время съемки во второй части картины “Малифесента“, где Джоли исполняет главную роль, приостановлены.

Напомним, что ранее Анджелина Джоли заявила о намерении усыновить седьмого ребенка.

Поделись:
Теги: Анджелина Джоли, новости, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  12.08.2018, 17:23
Оценка:  0
pусский
Гы-гы-гы, я же писал, что она насквозь ёбнутая! И надо забрать у ней детей, она может их покусать, или наоборот - заморить голодом, да и Питт недаром унёс свои яйца от вечно голодной суки!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь