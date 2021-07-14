«Эмми 2021»: Полный список номинантов на телепремию
Во вторник, 13 июля, организаторы популярной премии «Эмми 2021» назвали имена всех номинантов. Объявление претендентов на награды состоялось в режиме онлайн на официальном ютуб-канале Американской телеакадемии.
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Так, по числу номинаций в этом году лидерами стали сериалы «Корона» и «Мандалорец». Они представлены в 24 категориях. Среди стриминговых платформ наибольшее количество номинаций у HBO/HBO Max (130). И всего на одну номинацию меньше у Netflix – 129.
Победителей объявят во время торжественной церемонии 73-й премии «Эмми». Мероприятие запланировано на 19 сентября в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе.
«Эмми 2021» - Полный список номинантов на телепремию в основных категориях
Лучший драматический сериал
- «Пацаны»
- «Бриджертоны»
- «Корона»
- «Рассказ служанки»
- «Страна Лавкрафта»
- «Мандалорец»
- «Поза»
- «Это мы»
Лучший комедийный сериал
- «Черная комедия»
- «Кобра Кай»
- «Эмили в Париже»
- «Хитрости»
- «Бортпроводница»
- «Метод Комински»
- «4лен»
- «Тед Лассо»
Лучший мини-сериал
- «Я могу тебя уничтожить»
- «Мейр из Исттауна»
- «Ход королевы»
- «Подземная железная дорога»
- «Ванда/Вижн»
Лучший телефильм
- «Долли Партон: Рождество на площади»
- «Осло»
- Robin Roberts Presents: Mahalia
- «Любовь Сильви»
- «Дядя Фрэнк»
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Стерлинг К. Браун, «Это мы»
- Джонатан Мэйджерс, «Страна Лавкрафта»
- Джош О’Коннор, «Корона»
- Реге-Жан Пейдж, «Бриджертоны»
- Билли Портер, «Поза»
- Мэттью Риз, «Перри Мейсон»
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Узо Адуба, «Пациенты»
- Оливия Колман, «Корона»
- Эмма Коррин, «Корона»
- Элизабет Мосс, «Рассказ служанки»
- ЭмДжей Родригес, «Поза»
- Джерни Смоллетт, «Страна Лавкрафта»
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
- Энтони Андерсон, «Черная комедия»
- Майкл Дуглас, «Метод Комински»
- Уильям Х. Мэйси, «Бесстыжие»
- Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»
- Кенан Томпсон, «Шоу Кенана»
Лучшая женская роль в комедийном сериале
- Эйди Брайант, «Выскочка»
- Кейли Куоко, «Бортпроводница»
- Эллисон Дженни, «Мамаша»
- Трэйси Эллис Росс, «Черная комедия»
- Джин Смарт, «Хитрости»
Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме
- Пол Беттани, «Ванда/Вижн»
- Хью Грант, «Отыграть назад»
- Юэн Макгрегор, «Холстон»
- Лин-Мануэль Миранда, «Гамильтон»
- Лесли Одом мл., «Гамильтон»
Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме
- Михаэла Коэл, «Я могу уничтожить тебя»
- Синтия Эриво, «Гений»
- Элизабет Олсен, «Ванда/Вижн»
- Аня Тейлор-Джой, «Ход королевы»
- Кейт Уинслет, «Мейр из Исттауна»
Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале
- Джанкарло Эспозито, «Мандалорец»
- О. Т. Фагбенли, «Рассказ служанки»
- Джон Литгоу, «Перри Мейсон»
- Тобайас Мензис, «Корона»
- Макс Мингелла, «Рассказ служанки»
- Крис Салливан, «Это мы»
- Брэдли Уитфорд, «Рассказ служанки»
- Майкл Кеннет Уильямс, «Страна Лавкрафта»
Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале
- Джиллиан Андерсон, «Корона»
- Хелена Бонем Картер, «Корона»
- Мадлен Брюэр, «Рассказ служанки»
- Энн Дауд, «Рассказ служанки»
- Онжаню Эллис, «Страна Лавкрафта»
- Эмеральд Феннелл, «Корона»
- Ивонн Страховски, «Рассказ служанки»
- Самира Уайли, «Рассказ служанки»
Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале
- Карл Клемонс-Хопкинс, «Хитрости»
- Бретт Голдстин, «Тед Лассо»
- Брендан Хант, «Тед Лассо»
- Ник Мохаммед, «Тед Лассо»
- Пол Райзер, «Метод Комински»
- Джереми Свифт, «Тед Лассо»
- Кенан Томпсон, «Субботним вечером в прямом эфире»
- Боуэн Янг, «Субботним вечером в прямом эфире»
Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале
- Эйди Брайант, «Субботним вечером в прямом эфире»
- Ханна Эйнбиндер, «Хитрости»
- Кейт МакКиннон, «Субботним вечером в прямом эфире»
- Рози Перес, «Бортпроводница»
- Сесили Стронг, «Субботним вечером в прямом эфире»
- Джуно Темпл, «Тед Лассо»
- Ханна Уэддингхэм, «Тед Лассо»
Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или фильме
- Томас Сэнгстер, «Ход королевы»
- Давид Диггс, «Гамильтон»
- Паапа Эссьеду, «Я могу уничтожить тебя»
- Джонатан Грофф, «Гамильтон»
- Эван Питерс, «Мейр из Исттауна»
- Энтони Рамос, «Гамильтон»
Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или фильме
- Рене Голдсберри, «Гамильтон»
- Кэтрин Хан, «Ванда/Вижн»
- Моусес Ингрэм, «Ход королевы»
- Джулианна Николсон, «Мейр из Исттауна»
- Джин Смарт, «Мейр из Исттауна»
- Филлипа Су, «Гамильтон»
Лучшее ток-шоу
- «Конан»
- «Ежедневное шоу с Тревором Ноа»
- «Джимми Киммел в прямом эфире»
- «События прошедшей недели с Джоном Оливером»
- «Позднее шоу со Стивеном Колбером»
Лучшее конкурсное реалити-шоу
- «The Amazing Race»
- «Nailed It!»
- «Королевские гонки Ру Пола»
- «Шеф-повар»
- «Голос»
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