Узнайте, какие сериалы претендуют на звание лучшего в 2021 году.

Во вторник, 13 июля, организаторы популярной премии «Эмми 2021» назвали имена всех номинантов. Объявление претендентов на награды состоялось в режиме онлайн на официальном ютуб-канале Американской телеакадемии.

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Так, по числу номинаций в этом году лидерами стали сериалы «Корона» и «Мандалорец». Они представлены в 24 категориях. Среди стриминговых платформ наибольшее количество номинаций у HBO/HBO Max (130). И всего на одну номинацию меньше у Netflix – 129.

Победителей объявят во время торжественной церемонии 73-й премии «Эмми». Мероприятие запланировано на 19 сентября в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе.

«Эмми 2021» - Полный список номинантов на телепремию в основных категориях

Лучший драматический сериал

«Пацаны»

«Бриджертоны»

«Корона»

«Рассказ служанки»

«Страна Лавкрафта»

«Мандалорец»

«Поза»

«Это мы»

Лучший комедийный сериал

«Черная комедия»

«Кобра Кай»

«Эмили в Париже»

«Хитрости»

«Бортпроводница»

«Метод Комински»

«4лен»

«Тед Лассо»

Лучший мини-сериал

«Я могу тебя уничтожить»

«Мейр из Исттауна»

«Ход королевы»

«Подземная железная дорога»

«Ванда/Вижн»

Лучший телефильм

«Долли Партон: Рождество на площади»

«Осло»

Robin Roberts Presents: Mahalia

«Любовь Сильви»

«Дядя Фрэнк»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Стерлинг К. Браун, «Это мы»

Джонатан Мэйджерс, «Страна Лавкрафта»

Джош О’Коннор, «Корона»

Реге-Жан Пейдж, «Бриджертоны»

Билли Портер, «Поза»

Мэттью Риз, «Перри Мейсон»

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Узо Адуба, «Пациенты»

Оливия Колман, «Корона»

Эмма Коррин, «Корона»

Элизабет Мосс, «Рассказ служанки»

ЭмДжей Родригес, «Поза»

Джерни Смоллетт, «Страна Лавкрафта»

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Энтони Андерсон, «Черная комедия»

Майкл Дуглас, «Метод Комински»

Уильям Х. Мэйси, «Бесстыжие»

Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»

Кенан Томпсон, «Шоу Кенана»

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Эйди Брайант, «Выскочка»

Кейли Куоко, «Бортпроводница»

Эллисон Дженни, «Мамаша»

Трэйси Эллис Росс, «Черная комедия»

Джин Смарт, «Хитрости»

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме

Пол Беттани, «Ванда/Вижн»

Хью Грант, «Отыграть назад»

Юэн Макгрегор, «Холстон»

Лин-Мануэль Миранда, «Гамильтон»

Лесли Одом мл., «Гамильтон»

Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме

Михаэла Коэл, «Я могу уничтожить тебя»

Синтия Эриво, «Гений»

Элизабет Олсен, «Ванда/Вижн»

Аня Тейлор-Джой, «Ход королевы»

Кейт Уинслет, «Мейр из Исттауна»

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале

Джанкарло Эспозито, «Мандалорец»

О. Т. Фагбенли, «Рассказ служанки»

Джон Литгоу, «Перри Мейсон»

Тобайас Мензис, «Корона»

Макс Мингелла, «Рассказ служанки»

Крис Салливан, «Это мы»

Брэдли Уитфорд, «Рассказ служанки»

Майкл Кеннет Уильямс, «Страна Лавкрафта»

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале

Джиллиан Андерсон, «Корона»

Хелена Бонем Картер, «Корона»

Мадлен Брюэр, «Рассказ служанки»

Энн Дауд, «Рассказ служанки»

Онжаню Эллис, «Страна Лавкрафта»

Эмеральд Феннелл, «Корона»

Ивонн Страховски, «Рассказ служанки»

Самира Уайли, «Рассказ служанки»

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале

Карл Клемонс-Хопкинс, «Хитрости»

Бретт Голдстин, «Тед Лассо»

Брендан Хант, «Тед Лассо»

Ник Мохаммед, «Тед Лассо»

Пол Райзер, «Метод Комински»

Джереми Свифт, «Тед Лассо»

Кенан Томпсон, «Субботним вечером в прямом эфире»

Боуэн Янг, «Субботним вечером в прямом эфире»

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале

Эйди Брайант, «Субботним вечером в прямом эфире»

Ханна Эйнбиндер, «Хитрости»

Кейт МакКиннон, «Субботним вечером в прямом эфире»

Рози Перес, «Бортпроводница»

Сесили Стронг, «Субботним вечером в прямом эфире»

Джуно Темпл, «Тед Лассо»

Ханна Уэддингхэм, «Тед Лассо»

Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или фильме

Томас Сэнгстер, «Ход королевы»

Давид Диггс, «Гамильтон»

Паапа Эссьеду, «Я могу уничтожить тебя»

Джонатан Грофф, «Гамильтон»

Эван Питерс, «Мейр из Исттауна»

Энтони Рамос, «Гамильтон»

Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или фильме

Рене Голдсберри, «Гамильтон»

Кэтрин Хан, «Ванда/Вижн»

Моусес Ингрэм, «Ход королевы»

Джулианна Николсон, «Мейр из Исттауна»

Джин Смарт, «Мейр из Исттауна»

Филлипа Су, «Гамильтон»

Лучшее ток-шоу

«Конан»

«Ежедневное шоу с Тревором Ноа»

«Джимми Киммел в прямом эфире»

«События прошедшей недели с Джоном Оливером»

«Позднее шоу со Стивеном Колбером»

Лучшее конкурсное реалити-шоу

«The Amazing Race»

«Nailed It!»

«Королевские гонки Ру Пола»

«Шеф-повар»

«Голос»

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