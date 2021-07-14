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«Эмми 2021»: Полный список номинантов на телепремию

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Узнайте, какие сериалы претендуют на звание лучшего в 2021 году.
«Эмми 2021»: Полный список номинантов на телепремию
«Эмми 2021»: Полный список номинантов на телепремию
instagram.com/televisionacad

Во вторник, 13 июля, организаторы популярной премии «Эмми 2021» назвали имена всех номинантов. Объявление претендентов на награды состоялось в режиме онлайн на официальном ютуб-канале Американской телеакадемии.

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Так, по числу номинаций в этом году лидерами стали сериалы «Корона» и «Мандалорец». Они представлены в 24 категориях. Среди стриминговых платформ наибольшее количество номинаций у HBO/HBO Max (130). И всего на одну номинацию меньше у Netflix – 129.

Победителей объявят во время торжественной церемонии 73-й премии «Эмми». Мероприятие запланировано на 19 сентября в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе.

«Эмми 2021» - Полный список номинантов на телепремию в основных категориях

 

Лучший драматический сериал

  • «Пацаны»
  • «Бриджертоны»
  • «Корона»
  • «Рассказ служанки»
  • «Страна Лавкрафта»
  • «Мандалорец»
  • «Поза»
  • «Это мы»

Лучший комедийный сериал

  • «Черная комедия»
  • «Кобра Кай»
  • «Эмили в Париже»
  • «Хитрости»
  • «Бортпроводница»
  • «Метод Комински»
  • «4лен»
  • «Тед Лассо»

Лучший мини-сериал

  • «Я могу тебя уничтожить»
  • «Мейр из Исттауна»
  • «Ход королевы»
  • «Подземная железная дорога»
  • «Ванда/Вижн»

Лучший телефильм

  • «Долли Партон: Рождество на площади»
  • «Осло»
  • Robin Roberts Presents: Mahalia
  • «Любовь Сильви»
  • «Дядя Фрэнк»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

  • Стерлинг К. Браун, «Это мы»
  • Джонатан Мэйджерс, «Страна Лавкрафта»
  • Джош О’Коннор, «Корона»
  • Реге-Жан Пейдж, «Бриджертоны»
  • Билли Портер, «Поза»
  • Мэттью Риз, «Перри Мейсон»

Лучшая женская роль в драматическом сериале

  • Узо Адуба, «Пациенты»
  • Оливия Колман, «Корона»
  • Эмма Коррин, «Корона»
  • Элизабет Мосс, «Рассказ служанки»
  • ЭмДжей Родригес, «Поза»
  • Джерни Смоллетт, «Страна Лавкрафта»

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

  • Энтони Андерсон, «Черная комедия»
  • Майкл Дуглас, «Метод Комински»
  • Уильям Х. Мэйси, «Бесстыжие»
  • Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»
  • Кенан Томпсон, «Шоу Кенана»

Лучшая женская роль в комедийном сериале

  • Эйди Брайант, «Выскочка»
  • Кейли Куоко, «Бортпроводница»
  • Эллисон Дженни, «Мамаша»
  • Трэйси Эллис Росс, «Черная комедия»
  • Джин Смарт, «Хитрости»

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме

  • Пол Беттани, «Ванда/Вижн»
  • Хью Грант, «Отыграть назад»
  • Юэн Макгрегор, «Холстон»
  • Лин-Мануэль Миранда, «Гамильтон»
  • Лесли Одом мл., «Гамильтон»

Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме

  • Михаэла Коэл, «Я могу уничтожить тебя»
  • Синтия Эриво, «Гений»
  • Элизабет Олсен, «Ванда/Вижн»
  • Аня Тейлор-Джой, «Ход королевы»
  • Кейт Уинслет, «Мейр из Исттауна»

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале

  • Джанкарло Эспозито, «Мандалорец»
  • О. Т. Фагбенли, «Рассказ служанки»
  • Джон Литгоу, «Перри Мейсон»
  • Тобайас Мензис, «Корона»
  • Макс Мингелла, «Рассказ служанки»
  • Крис Салливан, «Это мы»
  • Брэдли Уитфорд, «Рассказ служанки»
  • Майкл Кеннет Уильямс, «Страна Лавкрафта»

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале

  • Джиллиан Андерсон, «Корона»
  • Хелена Бонем Картер, «Корона»
  • Мадлен Брюэр, «Рассказ служанки»
  • Энн Дауд, «Рассказ служанки»
  • Онжаню Эллис, «Страна Лавкрафта»
  • Эмеральд Феннелл, «Корона»
  • Ивонн Страховски, «Рассказ служанки»
  • Самира Уайли, «Рассказ служанки»

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале

  • Карл Клемонс-Хопкинс, «Хитрости»
  • Бретт Голдстин, «Тед Лассо»
  • Брендан Хант, «Тед Лассо»
  • Ник Мохаммед, «Тед Лассо»
  • Пол Райзер, «Метод Комински»
  • Джереми Свифт, «Тед Лассо»
  • Кенан Томпсон, «Субботним вечером в прямом эфире»
  • Боуэн Янг, «Субботним вечером в прямом эфире»

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале

  • Эйди Брайант, «Субботним вечером в прямом эфире»
  • Ханна Эйнбиндер, «Хитрости»
  • Кейт МакКиннон, «Субботним вечером в прямом эфире»
  • Рози Перес, «Бортпроводница»
  • Сесили Стронг, «Субботним вечером в прямом эфире»
  • Джуно Темпл, «Тед Лассо»
  • Ханна Уэддингхэм, «Тед Лассо»

Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или фильме

  • Томас Сэнгстер, «Ход королевы»
  • Давид Диггс, «Гамильтон»
  • Паапа Эссьеду, «Я могу уничтожить тебя»
  • Джонатан Грофф, «Гамильтон»
  • Эван Питерс, «Мейр из Исттауна»
  • Энтони Рамос, «Гамильтон»

Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или фильме

  • Рене Голдсберри, «Гамильтон»
  • Кэтрин Хан, «Ванда/Вижн»
  • Моусес Ингрэм, «Ход королевы»
  • Джулианна Николсон, «Мейр из Исттауна»
  • Джин Смарт, «Мейр из Исттауна»
  • Филлипа Су, «Гамильтон»

Лучшее ток-шоу

  • «Конан»
  • «Ежедневное шоу с Тревором Ноа»
  • «Джимми Киммел в прямом эфире»
  • «События прошедшей недели с Джоном Оливером»
  • «Позднее шоу со Стивеном Колбером»

Лучшее конкурсное реалити-шоу

  • «The Amazing Race»
  • «Nailed It!»
  • «Королевские гонки Ру Пола»
  • «Шеф-повар»
  • «Голос»

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Теги: Эмми, номинанты, телепремия, лучшие сериалы, лучшие актеры, Корона, Мандалорец
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Источник: ivonа bigmir)net

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