"Супер Топ-модель по-украински": Шоу покинула одна из фавориток сезона

Даже то, что за Дашу Майстренко проголосовало больше всех зрителей, не спасло девушку от вылета из модельного реалити "Супер Топ-модель по-украински".

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Неделя коллабораций в “Супер Топ-модели по-украински“ закончилась неожиданным решением экспертов: проект Нового канала покинула одна из фавориток – Даша Майстренко. Именно она набрала наибольшее количество голосов во время зрительского голосования за участниц Суперсезона. Но это не помогло девушке достойно справиться с испытаниями.

— У меня сложилось впечатление, будто кто-то ее выключил. Каждый раз, глядя на фотографии Даши, я вижу одно и то же лицо. Безусловно, фантастически красивое лицо. Но я не вижу, чтобы она горела и показывала фантастические результаты, — отметила эксперт реалити Нового канала Соня Плакидюк. — Даже Ира Ротар, которая на голову ниже по модельным достижениям, работает на проекте круче, чем Даша.

Даша Майстренко Пресс-служба

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Майстренко не смогла показать хорошую работу ни на одном из испытаний недели: была абсолютно безэмоциональной на дефиле против использования натурального меха, не отыграла настроение вечеринки на фотосессии с бокалом и не смогла сосредоточиться на танцевальной связке во время работы с MONATIK’ом. И хотя сама Даша признала, что в Суперсезоне у нее действительно нет рвения к победе, с ее уходом категорически не согласен эксперт Сергей Никитюк.

— Не понимаю, как мы можем попрощаться с Дашей, и при этом остаться, например, с Аминой Досымбаевой или Софи Беридзе. Не вижу у этих девушек вообще никаких перспектив, — отметил эксперт модельного реалити Нового канала.

Даша Майстренко и Монатик Пресс-служба

Так или иначе, выбор сделан. Борьбу за победу в Суперсезоне проекта продолжают десять участниц: Арина Любителева, Марго Верховцева, Саша Литвин, Ира Мойсак, Саша Кугат, Ира Ротар, Софи Беридзе, Амина Досымбаева, Таня Брык, Вика Рогальчук.

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