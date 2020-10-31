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Эшли Симпсон родила третьего ребенка: Первое фото малыша

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Певица Эшли Симпсон в третий раз стала мамой.
Эшли Симпсон родила третьего ребенка: Первое фото малыша
Эшли Симпсон родила третьего ребенка: Первое фото малыша
instagram.com/ashleesimpsonross

Американская поп-певица и актриса Эшли Симпсон в третий раз стала мамой. 36-летняя звезда родила сына своему мужу, актеру и музыканту Эвану Россу.

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Радостным событием звездная мама поделилась на своей странице в Инстаграм. Эшли опубликовала первое фото новорожденного ребенка и рассекретила его дату рождения и имя.

“10-29-2020. Зигги Блу Росс. Наш сладкий мальчик прибыл! Я на седьмом небе от счастья, мы такие благословенные“, - написала Симпсон.

Отметим, что это второй общий ребенок для Эшли и Эвана. Дочь пары Джаггер Сноу родилась в 2015 году. Кроме того, у Симпсон есть 11-летний сын Бронкс Маугли от первого брака с басистом группы “Fall Out Boy“ Питом Вентцом.

Ранее мы писали, что 37-летняя звезда “Сумерек“ Мэгги Грейс родила первенца.

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Теги: Эшли Симпсон
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Источник: Ivonа bigmir)net

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