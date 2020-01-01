Тина Кароль прокомментировала слухи о беременности

Певица Тина Кароль призналась, что мечтает о дочери.

Народная артистка Украины, популярная певица и ведущая “Танців з зірками 2020“ Тина Кароль впервые ответила на многочисленные слухи о ее беременности.

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В интервью Кати Осадчей для программы “Світське життя“ 35-летняя артистка заявила, что “не беременна, к сожалению“. Кроме того, Кароль сказала, что хотела бы, чтобы беременность была для нее “как можно более незапланированно“.

Отметим, что слухи о возможной беременности звезды появились после того, как в одном из интервью она призналась, что мечтает о дочери. У Тины есть 11-летний сын Вениамин от брака с продюсером Евгением Огиром. Муж певицы умер от рака в 2013 году.

Как прошел десятый эфир шоу “Танці з зірками 2020“ можно посмотреть здесь.