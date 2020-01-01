Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Тина Кароль прокомментировала слухи о беременности

Комментариев: 0
Певица Тина Кароль призналась, что мечтает о дочери.
Тина Кароль прокомментировала слухи о беременности
Тина Кароль прокомментировала слухи о беременности
instagram.com/tina_karol

Народная артистка Украины, популярная певица и ведущая “Танців з зірками 2020“ Тина Кароль впервые ответила на многочисленные слухи о ее беременности.

Читай также: “Мы не изменились“: Юрий Горбунов показал фото 14-летней давности с Тиной Кароль

В интервью Кати Осадчей для программы “Світське життя“ 35-летняя артистка заявила, что “не беременна, к сожалению“. Кроме того, Кароль сказала, что хотела бы, чтобы беременность была для нее “как можно более незапланированно“.

Отметим, что слухи о возможной беременности звезды появились после того, как в одном из интервью она призналась, что мечтает о дочери. У Тины есть 11-летний сын Вениамин от брака с продюсером Евгением Огиром. Муж певицы умер от рака в 2013 году.

Как прошел десятый эфир шоу “Танці з зірками 2020“ можно посмотреть здесь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Тина Кароль, беременность
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь