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Умер легендарный актер, сыгравший Джеймса Бонда

Комментариев: 3
В Великобритании скончался Шон Коннери - ему было 90 лет .

Умер сер Шон Коннери - актеру было 90 лет
Умер сер Шон Коннери - актеру было 90 лет
depositphotos.com

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Вчера, 31 октября 2020, стало известно о смерти легендарного британского актера и продюсера сэра Томаса Шона Коннери.  Легендарный исполнитель роли агента 007 Джеймса Бонда ушел из жизни в возрасте 90 лет. Шон Коннери был обладателем престижных кинопремий, а в 2000-м году получил из рук королевы Великобритании посвящение в рыцари. 
Так, Шон Коннери был дважды награжден премией BAFTA, становился лауреатом
“Золотой глобус“, а в 1988 году за лучшую роль второго плана в “Неприкасаемых“ получил «Оскар». Кинокарьеру британец завершил в 2003 году.
Кроме Бондианы, Шон Коннери извеснен по картинам: “Убийство в “Восточном экспрессе“, “Горец“, “Неприкасаемые“, “Индиана Джонс и последний крестовый поход“, “Робин Гуд: Принц воров“, “Лига выдающихся джентльменов“ и многих других.

 

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Теги: Шон Коннери, Бонд, Джеймс Бонд, смерть
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  01.11.2020, 15:41
Оценка:  0
pусский
Э-хе-хе, бля, вот так отпедерделось дохуя героев...
БРОКЕР_666    01.11.2020, 14:54
Оценка:  +6
БРОКЕР_666
после него было уже неинтересно смотреть бондиану
pufenja    01.11.2020, 12:39
Оценка:  +3
pufenja
Лучший из всех Бондов за всю историю. Жаль((
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