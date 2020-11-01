Умер легендарный актер, сыгравший Джеймса Бонда

В Великобритании скончался Шон Коннери - ему было 90 лет .

Умер сер Шон Коннери - актеру было 90 лет depositphotos.com

Читай также: Умерла супруга Джона Траволты: Комментарий актера

Вчера, 31 октября 2020, стало известно о смерти легендарного британского актера и продюсера сэра Томаса Шона Коннери. Легендарный исполнитель роли агента 007 Джеймса Бонда ушел из жизни в возрасте 90 лет. Шон Коннери был обладателем престижных кинопремий, а в 2000-м году получил из рук королевы Великобритании посвящение в рыцари.

Так, Шон Коннери был дважды награжден премией BAFTA, становился лауреатом

“Золотой глобус“, а в 1988 году за лучшую роль второго плана в “Неприкасаемых“ получил «Оскар». Кинокарьеру британец завершил в 2003 году.

Кроме Бондианы, Шон Коннери извеснен по картинам: “Убийство в “Восточном экспрессе“, “Горец“, “Неприкасаемые“, “Индиана Джонс и последний крестовый поход“, “Робин Гуд: Принц воров“, “Лига выдающихся джентльменов“ и многих других.

Ранее мы писали, что вдовец Джон Траволта потерял еще одного близкого человека.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.