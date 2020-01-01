Юлия Панкова празднует день рождения: Малоизвестные факты о ведущей "Ревизора"
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Сегодня, 21 августа, обладательница белой ревизорской перчатки Юлия Панкова празднует свой день рождения. За год работы на Новом канале зрители узнали о ведущей все, что только можно было узнать. Девушка делилась своими эксклюзивными рецептами. Рассказывала о пользе продуктов. Во время карантина учила украинцев соблюдать нормы и правила гигиены. Показывала, как покоряла горы и воду. Откровенно говорила о своих отношениях.
И все же, мы предлагаем вам подборку малоизвестных фактов о Юле, которые точно вас удивят!
- 1. Любит сырое мясо.
– Многие люди называют меня сумасшедшей, потому что я очень люблю сырые мясо и рыбу, – говорит ведущая.
- 2. Родилась на границе с Северной Кореей.
– Жили там недолго, – рассказывает ведущая. – Впоследствии переехали в Украину.
- 3. Занималась балетом и живописью
– Очень люблю рисовать, – говорит Юлия. – Меня это расслабляет и наполняет. Кстати, балетом и живописью начала заниматься во взрослом возрасте.
- 4. Никогда не вернется в ресторан, если:
– Меня там встречают негостеприимно, – признается Юля. – Сотрудники должны любить своих посетителей.
- 5. Самое дорогое блюдо в жизни.
– Бабушкины булочки с маком, – говорит ведущая. – Самые вкусные и самые теплые.
Мы поздравляем Юлю с днем рождения и желаем вдохновения в организации новых гастротуров и ярких впечатлений от путешествий!
Ранее сообщалось, что ведущую “Ревизора“ Юлию Панкову накормили сверчками в Днепре.
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