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Юлия Панкова празднует день рождения: Малоизвестные факты о ведущей "Ревизора"

Спецтема: ТВ и телешоу
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Ведущей Нового канала исполнился 31 год.
Юлия Панкова празднует день рождения: Малоизвестные факты о ведущей "Ревизора"
Юлия Панкова празднует день рождения: Малоизвестные факты о ведущей "Ревизора"
Пресс-служба

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Сегодня, 21 августа, обладательница белой ревизорской перчатки Юлия Панкова празднует свой день рождения. За год работы на Новом канале зрители узнали о ведущей все, что только можно было узнать. Девушка делилась своими эксклюзивными рецептами. Рассказывала о пользе продуктов. Во время карантина учила украинцев соблюдать нормы и правила гигиены. Показывала, как покоряла горы и воду. Откровенно говорила о своих отношениях.

И все же, мы предлагаем вам подборку малоизвестных фактов о Юле, которые точно вас удивят!

  • 1. Любит сырое мясо.

– Многие люди называют меня сумасшедшей, потому что я очень люблю сырые мясо и рыбу, – говорит ведущая.

  • 2. Родилась на границе с Северной Кореей.

– Жили там недолго, – рассказывает ведущая. – Впоследствии переехали в Украину.

Юлия Панкова празднует день рождения
Юлия Панкова празднует день рождения
Пресс-служба

  • 3. Занималась балетом и живописью

– Очень люблю рисовать, – говорит Юлия. – Меня это расслабляет и наполняет. Кстати, балетом и живописью начала заниматься во взрослом возрасте.

  • 4. Никогда не вернется в ресторан, если:

– Меня там встречают негостеприимно, – признается Юля. – Сотрудники должны любить своих посетителей.

Юлия Панкова празднует день рождения
Юлия Панкова празднует день рождения
Пресс-служба

  • 5. Самое дорогое блюдо в жизни.

 – Бабушкины булочки с маком, – говорит ведущая. – Самые вкусные и самые теплые.

Мы поздравляем Юлю с днем рождения и желаем вдохновения в организации новых гастротуров и ярких впечатлений от путешествий!

Ранее сообщалось, что ведущую “Ревизора“ Юлию Панкову накормили сверчками в Днепре.

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Теги: Юлия Панкова, Ревизор
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Источник: ivоna bigmir)net

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