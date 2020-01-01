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Юлия Панкова похудела на девять килограммов

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Ведущая Нового канала рассказала, как ей удалось достичь таких результатов.
Юлия Панкова похудела на девять килограммов
Юлия Панкова похудела на девять килограммов
Пресс-служба

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Несколько месяцев назад ведущей программы «Ревизор» (Новый канал) Юлии Панковой приписывали беременность. Сплетни быстро развеялись после того, как девушка публично заявила о разводе со своим мужем. Всем поклонникам Юля объяснила, что отношения завершились мирно, без скандалов и обвинений. Теперь девушка похудела на 9 килограммов и готова поделиться секретом, как она этого достигла.

Юлия Панкова похудела на девять килограммов
Юлия Панкова похудела на девять килограммов
Пресс-служба

 О том, сколько всего я перепробовала, можно писать мемуары, – признается ведущая. – Была гречка и кето, белковая диета, интервальное голодание, инсулиновые замеры и походы к очень крутым диетологам. Для себя я выбрала несколько правил и советов. Они очень простые и самые эффективные для меня.

1. Вода. Купила огромный кувшин, чтобы контролировать количество выпитой воды. Пью 2-3 литра в сутки. Наибольшую часть выпиваю в первой половине дня, чтобы избежать отеков.

2. Сон. Ложусь спать до 22-23 часов. Важно, чтобы вырабатывались необходимые гормоны, которые отвечают за наш метаболизм. Будете ложиться позже – вес никуда не денется.

3. Движение. Нужно двигаться в течение дня. Лучший для меня вариант – 10 тысяч шагов в день.

4. Питание. Исключите из рациона все жареное, сладкое, выпечку и картофель. Фрукты ешьте до 15:00. После 15 часов – никаких углеводов. Едим запеченную или вареную рыбу и зеленые овощи на пару.

5. После 19:00 не ем!

Соблюдая эти правила, за пять месяцев я сбросила девять килограммов, – говорит Юля. – Кстати, моя мама тоже похудела. Ее результат – минус десять килограммов. Медленно, но очень результативно. Сейчас чувствую себя прекрасно.

Ранее мы писали, почему Юлия Панкова рекомендует добавить в рацион персик. 

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Теги: Юлия Панкова, Ревизор
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