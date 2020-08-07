"Это правда": Джаред Лето сыграет культовую знаменитость

Актер Джаред Лето подтвердил слухи о новой роли в байопике .

Джаред Лето сыграет Энди Уорхола instagram.com/jaredleto

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Культовый актер и певец Джаред Лето подтвердил слухи, ходившие еще с 2016 года. В СМИ поговаривали о том, что Лето сыграет эпатажного художника и родоначальника поп-арта Энди Уорхола. В свежей публикации в соцсетях актер отметил, что действительно воплотит Уорхола в новой полнометражной картине.

Да, это правда, я сыграю Энди Уорхола в одном из грядущих фильмов. Я так благодарен и взволнован этой возможностью. Энди, мы скучаем по тебе и твоему гению, - написал актер в соцсетях.

В день рождение Уорхола Джаред Лето опубликовал поздравления художнику в сети Instagram.

Когда начнутся съемки байопика и когда он планируется к выходу, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что Джаред Лето показал видео на одном из киевских мостов.

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