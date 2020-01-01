Ведущая развеселила фанов новой публикацией о вокалисте Thirty Seconds to Mars.

Леся Никитюк рассмешила Сеть снимком, где за ней подсматривает Джаред Лето instagram.com/lesia_nikituk

В конце марта украинской телеведущей Лесе Никитюк позвонил в прямом эфире в Инстаграм американский актер и солист рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето. После этого яркого события Леся не упускает возможности подшутить над всемирно известной знаменитостью.

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Так, на днях в Инстаграм-аккаунте Никитюк появился новый прикол с Лето. Артистка опубликовала снимок, где она позирует в футболке с изображением фламинго. Девушка ест спагетти, а в этот момент за ней подсматривает в окно Джаред.

“А вы подглядываете за соседями во время карантина?🍝😆“, - забавно подписала фото ведущая.

Джаред Лето подсматривает за Лесей Никитюк Скриншот

Пользователи Сети принялись активно комментировать свежую публикацию Никитюк:

Шалунішка Джаред😃

Леся Ивановна ну вы и даёте 😂Оу Джаред Лето😂❤️

А он в курсе вообще за кем он подглядывает?)

От Джаред безсовісний🔥

Смотреть можно, трогать нельзя)))

Кохання воно таке)))

Він там, як привид:)! Мені аж моторошно стало.

🤣 и я и говорю заходи, не стесняйся

І смішно і грішно😂😍

ХАХАХАХА, только увидела мужика в трусах в соседнем доме, а теперь вижу этот пост, а так нет... 🙌

Напомним, ранее Никитюк показала, в каком виде хочет показаться Джареду Лето.

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