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Леся Никитюк рассмешила Сеть снимком, где за ней подсматривает Джаред Лето

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Ведущая развеселила фанов новой публикацией о вокалисте Thirty Seconds to Mars.
Леся Никитюк рассмешила Сеть снимком, где за ней подсматривает Джаред Лето
Леся Никитюк рассмешила Сеть снимком, где за ней подсматривает Джаред Лето
instagram.com/lesia_nikituk

В конце марта украинской телеведущей Лесе Никитюк позвонил в прямом эфире в Инстаграм американский актер и солист рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето. После этого яркого события Леся не упускает возможности подшутить над всемирно известной знаменитостью.

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Так, на днях в Инстаграм-аккаунте Никитюк появился новый прикол с Лето. Артистка опубликовала снимок, где она позирует в футболке с изображением фламинго. Девушка ест спагетти, а в этот момент за ней подсматривает в окно Джаред.

“А вы подглядываете за соседями во время карантина?🍝😆“, - забавно подписала фото ведущая.

Джаред Лето подсматривает за Лесей Никитюк
Джаред Лето подсматривает за Лесей Никитюк
Скриншот

Пользователи Сети принялись активно комментировать свежую публикацию Никитюк:

  • Шалунішка Джаред😃
  • Леся Ивановна ну вы и даёте 😂Оу Джаред Лето😂❤️
  • А он в курсе вообще за кем он подглядывает?)
  • От Джаред безсовісний🔥
  • Смотреть можно, трогать нельзя)))
  • Кохання воно таке)))
  • Він там, як привид:)! Мені аж моторошно стало.
  • 🤣 и я и говорю заходи, не стесняйся
  • І смішно і грішно😂😍
  • ХАХАХАХА, только увидела мужика в трусах в соседнем доме, а теперь вижу этот пост, а так нет... 🙌

Напомним, ранее Никитюк показала, в каком виде хочет показаться Джареду Лето.

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Теги: Джаред Лето, Леся Никитюк
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Источник: Ivona bigmir)net

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