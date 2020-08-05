Неожиданно: Джастин и Хейли Бибер решили сменить веру

Звездные супруги Джастин и Хейли Бибер показали кадры с обряда крещения.

Звездные супруги, канадский певец Джастин Бибер и американская модель Хейли Бибер в очередной раз удивили своих поклонников неожиданным поступком. Пара решила сменить религию и перешла в баптизм.

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Отныне Биберы - христиане.Так, на своей странице в Инстаграм Джастин опубликовал несколько фотографий с обряда крещения. На снимках он с женой окунаются в воду. Отметим, что влюбленные перешли в другую веру во время путешествия по Америке.

“Тот момент, когда мы с женой крестились вместе! Это был один из самых особенных моментов в моей жизни. Публично исповедую нашу любовь и доверие к Иисусу с друзьями и семьей“, - написал Бибер.

Ранее сообщалось, что Хейли Бибер подает в суд на пластического хирурга за клевету.

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