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Неожиданно: Джастин и Хейли Бибер решили сменить веру

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Звездные супруги Джастин и Хейли Бибер показали кадры с обряда крещения.
Неожиданно: Джастин и Хейли Бибер решили сменить веру
Неожиданно: Джастин и Хейли Бибер решили сменить веру
instagram.com/justinbieber

Звездные супруги, канадский певец Джастин Бибер и американская модель Хейли Бибер в очередной раз удивили своих поклонников неожиданным поступком. Пара решила сменить религию и перешла в баптизм.

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Отныне Биберы - христиане.Так, на своей странице в Инстаграм Джастин опубликовал несколько фотографий с обряда крещения. На снимках он с женой окунаются в воду. Отметим, что влюбленные перешли в другую веру во время путешествия по Америке.

“Тот момент, когда мы с женой крестились вместе! Это был один из самых особенных моментов в моей жизни. Публично исповедую нашу любовь и доверие к Иисусу с друзьями и семьей“, - написал Бибер.

Ранее сообщалось, что Хейли Бибер подает в суд на пластического хирурга за клевету.

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Теги: Джастин Бибер, Хейли Бибер, христианство
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Источник: Ivоna bigmir)net

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