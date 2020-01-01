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Хейли Бибер подает в суд на пластического хирурга за клевету

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Известный хирург заявил, что модель Хейли Бибер делала пластику лица.
Хейли Бибер подает в суд на пластического хирурга за клевету
Хейли Бибер подает в суд на пластического хирурга за клевету
instagram.com/haileybieber

Популярная американская модель, жена канадского исполнителя Джастина Бибера, Хейли Бибер готовит в суд иск о клевете. Как пишут западные СМИ, знаменитость возмутили слова американского хирурга Дэниела Баррета. Мужчина заявил, что Хейли делала пластические операции.

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Так, в своем аккаунте в TikTok Баррет сравнил два снимка модели - 2011 года и 2016-го. Пластический хирург заявил, что за 5 лет нос Хейли стал более “аккуратным“. По словам Дэниеля, такого эффекта можно достичь только благодаря операции. Также мужчина предположил, что Бибер увеличила губы и изменила форму подбородка.

@barrettplasticsurgery

Is it too late now to say sorry...👀##greenscreen ##plasticsurgeon ##inyourface ##beautyhacks ##fyp ##secrets ##haileybieber ##foryou ##spillthetea

♬ original sound - barrettplasticsurgery

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Именно из-за этой публикации Хейли и Джастин Биберы приняли решение подать в суд на врача. Адвокаты супругов заявили, что Дэниель Баррет “распространяет ложную, неподтвержденную информацию“. Также они потребовали, чтобы хирург удалил публикацию и написал опровержение.

Однако, Баррет сказал, что не планирует удалять пост так, как он несет только информативный характер.

“Цель моего видео - не унизить Хейли Бибер, его цель - поделиться мнением относительно процедур, которые, как мне кажется, она делала. Этого хотят мои зрители“, - отметил врач.

Напомним, ранее Хейли Бибер показала архивное видео первого свадебного поцелуя с мужем.

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Теги: Хейли Бибер, Джастин Бибер, пластика, суд
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Источник: Ivona bigmir)net

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