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15-летие "Светской жизни": Стала известна дата премьеры праздничного концерта

Спецтема: ТВ и телешоу
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24 августа, в День Независимости Украины, на канале 1+1 состоится премьера музыкального шоу к 15-летию программы "Светская жизнь".
15-летие "Светской жизни": Стала известна дата премьеры праздничного концерта
15-летие "Светской жизни": Стала известна дата премьеры праздничного концерта
Пресс-служба

Ко Дню независимости Украины на телеканале 1+1 выйдет праздничный выпуск “Светской жизни“ с Екатериной Осадчей, посвященный 15-летию программы. Зрителей ждут новые и уже знакомые песни звезд украинского шоу-бизнеса, которые будут петь на сцене под открытым небом - грандиозное музыкальное шоу снимали в ботаническом саду им. Гришка.

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На сцене под открытым небом приветствовали программу “Светская жизнь“ яркими выступлениями звезды украинского шоу-бизнеса, среди которых: Тина Кароль, Наталья Могилевская, Олег Винник, MONATIK, Ирина Билык, Оля Полякова, NK, Mozgi, “Время и стекло“ и многие другие. Традиционно на праздник по случаю юбилея программы пришла и Верка Сердючка.

Специально для праздничного концерта в столичном ботаническом саду построили потрясающую сцену, разместив экраны прямо посреди деревьев. Гостей вечера и телезрителей ждет неожиданное появление звезд перед каждым выступлением: так, например, Верка Сердючка с мамой и музыкальным коллективом феерично подъехали к сцене на автомобиле. Кроме этого, зрителей праздничного концерта ждет много танцев под известные хиты и эксклюзивные премьеры песен от звезд, которые неоднократно становились гостями программы “Светская жизнь“.

15-летие
15-летие "Светской жизни"
Пресс-служба

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Напомним, “Светская жизнь“ выходит на телеканале 1+1 с 2008 года. В формате интервью ведущая программы Екатерина Осадчая общается со звездами шоу-бизнеса, политиками и светскими персонами, которых она встречает на различных вечеринках и светских мероприятиях. Над производством проекта работает команда Final Cut Media.

15-летие
15-летие "Светской жизни"
Пресс-служба

Смотрите праздничный выпуск программы “Светская жизнь“ 24 августа на канале 1+1.

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Теги: Светская жизнь
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Источник: Ivоna bigmir)net

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