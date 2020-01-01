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Смелые методы соблазнения и свадебный наряд: Чем удивит 9 выпуск "Наречена для тата"?

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Смотрите анонс 9 выпуска реалити об отношениях.
Смелые методы соблазнения и свадебный наряд: Чем удивит 9 выпуск "Наречена для тата"?
Смелые методы соблазнения и свадебный наряд: Чем удивит 9 выпуск "Наречена для тата"?
Пресс-служба

Сегодня, 31 июля в 19:00, на СТБ выйдет 9 выпуск реалити об отношениях “Наречена для тата“. Во многих парах уже успела появиться химия, но некоторым – только предстоит сблизиться. Так, успешный папа Денис надеется соблазнить свою спутницу в весьма необычный способ… Что это будет? Читайте в анонсе!

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Денис неоднократно говорил о том, что хочет видеть рядом с собой хозяйственную женщину. Однако чрезмерный контроль и указания неприятно удивят Таню. Чтобы сгладить ситуацию, мужчина предложит потенциальной невесте вместе расслабиться в весьма необычный способ – заняться тантра-йогой, которая предусматривает особую тактильность.

“Я чувствовал нежность, интим и страсть“, – признается Денис.

Однако после сближения во время встречи с экс-супругой мужчина расскажет ей о минувшем вечере с Таней. Как отреагирует бывшая Дениса?

А вот Рита получит необычный сюрприз – белое платье в пол.

“Платье похоже на свадебное. Это была первая ассоциация“, – поделится мыслями девушка.

Что же задумал Максим? Неужели его намерения настолько серьезны уже на данном этапе общения с Ритой?

Кроме того, узнайте, как будут развиваться отношения новообразовавшейся пары – Станислава и Алены.

Не пропустите 9 выпуск романтического реалити “Наречена для тата“ сегодня, 31 июля в 19:00, на СТБ.

Ранее продюсер “Танців з зірками“ рассекретил, что звезды получают гонорары за участие.

 

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Теги: Наречена для тата
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Источник: Ivоna bigmir)net

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