Украина примет участие в детском "Евровидении-2020"
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Украина примет участие в детском “Евровидении-2020“. Песенный конкурс состоится 29 ноября в Варшаве, Польша. В августе будет объявлен Национальный отбор для участия в международном конкурсе, сообщается на сайте НСТУ.
Лозунг детского “Евровидения-2020“ – “Сдвинь мир“ (Move the World). Цель конкурса – напомнить о силе единства.
В детстве нам кажется, что все важные вещи делают известные люди: ученые, космонавты, спортсмены и актеры. Но это не так: каждый день миллионы людей во всех уголках планеты добросовестно выполняют свои обязанности, двигая мир, – отмечается в сообщении.
Україна візьме участь у Дитячому Євробаченні-2020!🔥 Вже у серпні чекайте на оголошення Національного відбору. Зовсім скоро ми дізнаємось, у якому формат цього відбору! Як думаєте, кого з юних вокалістів ми побачимо у нацвідборі цьогоріч? Нагадаємо, що «Junior Eurovision Song Contest» відбудеться 29 листопада у Варшаві (Польща)🇵🇱 #junioreurovision #esc #eurovision #ukraine
Напомним, что победителем конкурса в 2019 году стала Виктория Габор из Польши. Украину представляла София Иванько, которая в финале получила 59 баллов и заняла 15 место в турнирной таблице.
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