Анна Тринчер рассказала, сколько заработала на съемках сериала "Школа"

Актриса рассекретила свой гонорар за роль Наты Засеевой.

Украинская актриса и певица, участница “Детского Евровидения 2015“ и суперфиналистка “Голоса страны“ Анна Тринчер приняла участие в программе “Слава+“, что выходит на YouTube-канале Люкс ФМ.

Читай также: “Шизилюбовь“: Анна Тринчер выпустила клип о расставании с бойфрендом

В разговоре с ведущим Славой Деминым 18-летняя артистка рассказала, сколько ей платили за съемки в популярном украинском сериале “Школа“. Исполнительница роли Наты Засеевой призналась, что за смену получала 1000 гривен, однако за переработку ей не доплачивали.

“Платили нам за одну смену, которая длилась 12 часов. Гонорары в первом и последнем сезоне практически не менялись. А выработка за смену была 30 минут! Это считается очень большой хронометраж, потому что обычно в сериалах выработка в день 7-10 минут. Мы шли в очень плотном графике и за 2-3 месяца сняли сезон, а это 30 серий по 40 минут. Около 1000 гривен за смену. Да, это были небольшие деньги и за переработки нам тоже не платили, хотя часто снимали и по 20 часов за смену“, - рассекретила детали съемок Тринчер.

Напомним, ранее звезды сериала “Школа“ Анна Тринчер и Богдан Осадчук объявили о расставании.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.