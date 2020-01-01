Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Оскар 2021" перенесли: Новая дата церемонии

Комментариев: 0
Церемония вручения "Оскара 2021" состоится весной.
"Оскар 2021" перенесли: Новая дата церемонии
"Оскар 2021" перенесли: Новая дата церемонии
Getty Images

Церемонию вручения одной из самых престижных кинопремий “Оскар 2021“ перенесли из-за коронавируса. Об этом сообщили на официальной странице Американской киноакадемии в Twitter.

Читай также: Лучшие моменты “Оскара 2020” в мемах: Чем запомнилась 92-я церемония

Мероприятие, которое обычно проходит в феврале или начале марта, в следующем году состоится 25 апреля. А имена номинантов на “Оскар 2021“ объявят 15 марта.

Отметим, что ранее церемонию награждения Американская киноакадемия переносила трижды. Так, в 1938 году причиной переноса стало наводнения в Лос-Анджелесе, в 1968 году - убийство Мартина Лютера Кинга, а в 1981 году - покушение на президента Рональда Рейгана.

Ранее сообщалось, что “Оскар“ и “Золотой глобус“ изменили правила отбора фильмов из-за COVID-19.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Оскар 2021
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь