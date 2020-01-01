"Оскар 2021" перенесли: Новая дата церемонии

Церемония вручения "Оскара 2021" состоится весной.

Церемонию вручения одной из самых престижных кинопремий “Оскар 2021“ перенесли из-за коронавируса. Об этом сообщили на официальной странице Американской киноакадемии в Twitter.

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Мероприятие, которое обычно проходит в феврале или начале марта, в следующем году состоится 25 апреля. А имена номинантов на “Оскар 2021“ объявят 15 марта.

Отметим, что ранее церемонию награждения Американская киноакадемия переносила трижды. Так, в 1938 году причиной переноса стало наводнения в Лос-Анджелесе, в 1968 году - убийство Мартина Лютера Кинга, а в 1981 году - покушение на президента Рональда Рейгана.

Ранее сообщалось, что “Оскар“ и “Золотой глобус“ изменили правила отбора фильмов из-за COVID-19.

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