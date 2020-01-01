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Екатерина Варнава снова может посещать Украину: Ведущую исключили из "черного списка" СБУ

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Имени экс-ведущей шоу "Кто сверху?" больше нет в списке лиц, представляющих угрозу для национальной безопасности Украины.
Екатерина Варнава снова может посещать Украину: Ведущую исключили из "черного списка" СБУ
Екатерина Варнава снова может посещать Украину: Ведущую исключили из "черного списка" СБУ
instagram.com/kativarnava

Бывшая ведущая проекта “Кто сверху?“, звезда юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава больше не представляет угрозы для национальной безопасности Украины.

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Такое решение приняло Министерство культуры, молодежи и спорта Украины еще 18 марта 2020 года. Но только сейчас в Сети обнародовали официальный документ. В приказе министерства говорится, что Екатерину Варнаву исключили из “черного списка“ СБУ.

Екатерину Варнаву исключили из
Екатерину Варнаву исключили из "черного списка" СБУ
mincult.kmu.gov.ua

Отметим, что в 2017 году СБУ приняло решение запретить въезд в Украину Екатерине Варнаве сроком на 5 лет в связи с тем, что ее действия якобы противоречат интересам обеспечения безопасности Украины.

Ранее сообщалось, как Новый канал прокомментировал запрет на въезд в Украину Екатерины Варнавы.

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Теги: Екатерина Варнава, черный список звезд
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Источник: ivona)bigmir.net

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