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Наталья Орейро подала документы на российское гражданство

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Звезда сериала "Дикий ангел" решила стать гражданкой России.
Наталья Орейро подала документы на российское гражданство
Наталья Орейро подала документы на российское гражданство
Getty Images

Известная аргентинская актриса и певица уругвайского происхождения, звезда сериала “Дикий ангел“ Наталья Орейро решила получить гражданство России. Об этом латиноамериканская артистка рассказала в интервью информационному агентству ТАСС.

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43-летняя Орейро, которая часто бывает в РФ с гастролями, сообщила, что в посольстве ей предложили стать гражданкой России и она согласилась. Наталья добавила, что уже заполнила все необходимые документы.

“Однажды я пошла в посольство. По разным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении“, - поделилась знаменитость.

Ранее Наталья Орейро рассказала о кризисе в отношениях с мужем.

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Теги: Наталья Орейро
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Источник: tass.ru

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  15.06.2020, 14:40
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гость
ага, був такий гражданін рашки депардьє, давай по його стопам
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