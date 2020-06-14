Jerry Heil удивила причиной своего переезда в новую квартиру

Певицу испугал поклонник.

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Участница Нацотбора на “Евровидение“, певица Jerry Heil несколько дней назад переехала в новую квартиру. Поклонникам девушка призналась, что не чувствовала себя в безопасности в предыдущем жилище.

Позднее артистка и блогер объявила, что истинной причиной смены жилья стал настойчивый поклонник, который узнал ее адрес.

Так, в программе “Светская жизнь“ 24-летняя Jerry Heil рассказала, что волнуется и нервничает каждый день. Как выяснилось, “то, о чем сначала мечтают, а потом боятся“ – это популярность и любовь поклонников.

Оказывается, настойчивый сторонник нашел ее адрес, прислал карту с проложенным маршрутом до ее дома и фото балкона на 21 этаже. Несмотря на то, что обошлось без угроз, звезда не чувствовала себя в безопасности в старом доме и решилась переехать в другую квартиру.

Я не знаю, что он хочет. Меня просто напугала ситуация настолько, что я сразу начала искать квартиру, – рассказала Jerry Heil.

А недавно Jerry Heil сняла яркий клип в формате корейских мукбангов.

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